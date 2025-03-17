Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı - Son Dakika
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Dünya

Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkeye yoğun saldırıları sebebiyle ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın son 24 saatte ikinci kez balistik füzeler ve İHA'larla vurulduğunu duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, misilleme saldırıları sonrası ABD savaş uçaklarının geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.

17.03.2025 08:27
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına yanıt olarak ve Bedir Gazvesi'nin yıl dönümünde "zulüm ve kibre karşı İslam'ın mücadelesinin devamı olarak" Kızıldeniz'in kuzeyinde bulunan uçak gemisinin birkaç saat süren operasyon sonucu balistik, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu belirtti.

"ABD UÇAKLARI GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI"

Yemen'e yönelik saldırı hazırlığının başarısızlığa uğratıldığını vurgulayan Seri, füze ve İHA saldırıları sonucu ABD savaş uçaklarının geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.

"SALDIRILARA MİSİLLEME DEVAM EDECEK"

Seri, ABD'nin saldırılarına karşılık verilmeye devam edileceğini dile getirerek, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin daha fazla askeri tırmanış seçeneğinin devreye sokulacağı yönündeki açıklamalarına dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ne yardımların ve temel ihtiyaçların girişine izin verilinceye kadar deniz bölgesindeki engellemenin süreceğini belirten Seri, İsrail'e karşı deniz ablukası uygulayacaklarının ve ilan edilen operasyon bölgesinde İsrail gemilerini engelleyeceklerinin altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etmiş, gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydetmişti.

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını bildirmişti. İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Husiler: ABD\'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı
Kaynak: AA

Harry Truman, Politika, Dünya, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emir Arslan:
    Karınca misali olsa bile bu sevindirici haber.Yerinde oturup boş boş konuşanlar sadece bakmakla yetiniyor 19 3 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    abd israil ingiltere kan davasina cevirdi bu savaşı..sonsuza dek Ortadoğu ulkelere terör ve saldirilarla bu gunlerin intikamini alacaktir..israil artik rahat edemez 12 4 Yanıtla
  • osurgan55:
    Gszanız mübarek olsun 0 0 Yanıtla
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