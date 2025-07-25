Yemen\'den İsrail\'e balistik füze saldırısı

İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin engellendiğini açıkladı. İsrail ordusu saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, füzeler nedeniyle sirenlerin çaldığını bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik saldırı düzenledi. Husilerin, İsrail hedeflerine balistik füzelerle saldırdığı bildirildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin attığı balistik füze nedeniyle ülkenin güneyindeki Ölü Deniz yakınlarında bulunan yerleşim yerlerinde ve işgal altında tutulan Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı belirtildi. Açıklamada, Husilerin attığı füzenin hava savunma sistemi tarafından önlendiği kaydedildi.

HUSİLER SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.