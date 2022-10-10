Soğukkanlı kadın bankayı el bombasıyla havaya uçurdu

Yemen'in Taiz kentinde kaydedilen ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şoke etti. Banka çalışanıyla tartışan ve kişisel anlaşmazlık yaşayan bir kadın, bankayı el bombasıyla havaya uçurdu.
Olayın ardından görgü tanıkları kadının asıl amacının hırsızlık olduğunu ve bankayı bu yüzden patlattığını iddia etti.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin el bombasının pimini çekerken ve bankayı patlatırken oldukça soğuk kanlı davrandığı görülüyor.
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