Soğukkanlı kadın bankayı el bombasıyla havaya uçurdu - Son Dakika
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Soğukkanlı kadın bankayı el bombasıyla havaya uçurdu

10.10.2022 14:32

Yemen'in Taiz kentinde çalışanla anlaşmazlık yaşayan kadın, bankayı el bombasıyla havaya uçurdu. Görgü tanıkları şüphelinin asıl amacının hırsızlık olduğunu ve bankayı bu yüzden patlattığını öne sürdü. Kadının oldukça soğukkanlı davrandığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Yemen'in Taiz kentinde kaydedilen ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şoke etti. Banka çalışanıyla tartışan ve kişisel anlaşmazlık yaşayan bir kadın, bankayı el bombasıyla havaya uçurdu.

"HIRSIZLIK AMACIYLA YAPTI" İDDİASI

Olayın ardından görgü tanıkları kadının asıl amacının hırsızlık olduğunu ve bankayı bu yüzden patlattığını iddia etti.

SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin el bombasının pimini çekerken ve bankayı patlatırken oldukça soğuk kanlı davrandığı görülüyor.

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Yemen, Banka, Taiz, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Soğukkanlı kadın bankayı el bombasıyla havaya uçurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soğukkanlı kadın bankayı el bombasıyla havaya uçurdu - Son Dakika
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