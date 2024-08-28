Yemenli Husiler Yunanistan'da bir petrol tankerine saldırdı - Son Dakika
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Dünya

Yemenli Husiler Yunanistan'da bir petrol tankerine saldırdı

Yemenli Husiler Yunanistan\'da bir petrol tankerine saldırdı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Yemenli Husilerin Yunanistan'da işletilen bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini ve geminin petrol sızıntısı yaptığını açıkladı.

28.08.2024 12:09
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, 21 Ağustos'ta Yemenli Husilerin Yunanistan tarafından işletilen ve bir milyon varil ham petrol taşıyan tanker gemisine saldırı düzenlediğini, geminin şu an denizde hareketsiz bulunduğunu ve petrol sızıntısı olduğunu duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Ryder, gemide yangın çıktığını ve petrol sızıntısı olduğunu, bunun bir çevre felaketine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ryder açıklamasında, "Kızıldeniz'de geçtiğimiz hafta 21 Ağustos'ta, yaklaşık bir milyon varil ham petrol taşıyan Yunan bandıralı MV Delta Sounion adlı petrol tankeri İran destekli Husi gemilerinin saldırısına uğradı. Yunanistan Denizcilik Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere MV Delta Sounion, 2 Rus ve 23 Filipinli denizciden oluşan mürettebatıyla Irak'tan Yunanistan'a doğru yol alıyordu. Mürettebat o zamandan bu yana ortak bir ülkenin gemisinin yardımıyla gemiyi tahliye etti. MV Delta Sounion şu anda Kızıldeniz'de hareketsiz bir şekilde durmakta, şu anda yanmakta ve petrol sızdırıyor. Hem seyir tehlikesi hem de potansiyel bir çevre felaketi arz etmektedir. Husiler bu saldırıları Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirdiklerini iddia etseler de eylemleri bunun aksini kanıtlamaktadır" dedi.

Kaynak: DHA

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