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Yeni araştırma: Dünyada henüz keşfedilmemiş 9 bin 200 ağaç türü var - Son Dakika
BBC

Yeni araştırma: Dünyada henüz keşfedilmemiş 9 bin 200 ağaç türü var

01.02.2022 14:22
Yeni araştırma: Dünyada henüz keşfedilmemiş 9 bin 200 ağaç türü var

Yeni bir araştırmanın bulguları dünyada sandığımızdan yaklaşık yüzde 14 oranında fazla ağaç türü olduğunu gösteriyor.

Ağaç türleri ve çeşitliliği üzerine yapılan yeni bir araştırmaya göre dünyada sandığımızdan yaklaşık yüzde 14 oranında fazla ağaç türü olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, bu konuda ilk defa bilimsel olarak güvenilir bir değerlendirme yapıldığını ifade ediyor.

Dünyada bugüne kadar 73 bin 300 ağaç türü tespit edildi, ancak araştırmacılar henüz keşfedilmeyen 9 bin 200 tür olduğunu tahmin ediyor.

Ancak ne yazık ki nadir türlerin büyük çoğunluğu tropikal ormanlarda yetişiyor, ve bu ormanlar iklim krizi ve ormansızlaşma yüzünden hızla yok oluyor.

Henüz keşfedilmemiş ağaç türleri

Yaklaşık 140 araştırmacının katkıda bulunduğu araştırma, dünyada 100 binden fazla ormanlık alanda bulunan milyonlarca ağacın kaydedildiği bir veri tabanından faydalanarak yapıldı.

Araştırmacılar, insanların özellikle gıda, yakıt, kereste ve ilaç için ihtiyaç duyduğu, ve aynı zamanda iklim krizi ile mücadelemizde bize destek olan bu müthiş canlıları korumak için daha çok çabalamamız gerektiğiniz söylüyor.

Minnesota Üniversitesi Orman Kaynakları Bölümü'nde çalışan ve bu araştırmayı yürüten Dr. Peter Reich'a göre bu çalışmanın bulguları bize küresel orman biyoçeşitliliğinin ne kadar hassas bir konumda olduğunu gösteriyor.

BBC'ye konuşan Reich, "Edindiğimiz veriler bize biyoçeşitliliğin en çok hangi noktalarda tehlikede olduğunu göstermekte çok faydalı olacak" dedi ve devam etti:

" Güney Amerika, Afrika, Asya ve Okyanusya bölgelerinde hem tanıdığımız ağaçların, hem de hiç bilinmeyen nadir türlerin yoğun şekilde görüldüğünü tespit ettik. Bu bölgelerin farkında olmamız ileride yapılacak koruma çalışmalarına da destek olacaktır."

Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayımlanan çalışmaya göre henüz keşfedilmemiş ağaç türlerinin yaklaşık yüzde 43'ü Güney Amerika'da bulunuyor. Sıralama şu şekilde devam ediyor:

Biyoçeşitliliği yüksek ormanlar

Dünyada en sağlıklı ve verimli ormanlar tür çeşitliliği yüksek olanlar, bunların büyük çoğunluğu da tropikal ülkelerde bulunuyor.

Ancak bu ormanlar günümüzde Batılı ülkeler tarafından tüketilen gıda ürünlerinin üretimi, iklim değişikliği ve orman yangınları sebebiyle tehdit altında.

Oxford Üniversitesi'nden Dr. Yadvinder Malhi, tropikal ormanların atmosferi karbondioksitten temizlemek için önemli olduğunu ve bu ormanlık alanların aynı zamanda birer "biyolojik çeşitlilik hazinesi" olduğunu söyledi.

Malhi, "Bu çalışma bize tropikal ormanların ağaç türü bakımından sandığımızdan da çok çeşitlilik barındırdığını gösterdi" dedi.

Yeni araştırma: Dünyada henüz keşfedilmemiş 9 bin 200 ağaç türü var
Yeni araştırma: Dünyada henüz keşfedilmemiş 9 bin 200 ağaç türü var
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Güney Amerika, Araştırma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yeni araştırma: Dünyada henüz keşfedilmemiş 9 bin 200 ağaç türü var - Son Dakika Dünya

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