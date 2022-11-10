İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, aşırı sağcı bakanla görüşürken mikrofonunu açık unuttu: Bunları açıklanmaması kaydıyla söylüyorum - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, aşırı sağcı bakanla görüşürken mikrofonunu açık unuttu: Bunları açıklanmaması kaydıyla söylüyorum

11.11.2022 00:52

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yeni kurulacak hükümette bakanlık yapacak aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir hakkında konuşurken mikrofonunu açık unuttu. Herzog'un, "Tüm dünyanın endişe duyduğu bir ortağınız var. Bunları açıklanmaması kaydıyla söylüyorum. Sorun çıkarmak istemiyorum" dediği duyuldu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yeni kurulacak hükümetle ilgili parti yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Herzog, yeni hükümete bakan olmaya hazırlanan Ben-Gvir'in aşırı sağcı tutumları için, bütün dünyanın endişeli olduğunu söyledi.

"AÇIKLANMAMASI KAYDIYLA SÖYLÜYORUM"

Herzog, "Tüm dünyanın endişe duyduğu bir ortağınız var. Bunları açıklanmaması kaydıyla söylüyorum. Sorun çıkarmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. Mescid-i Aksa konusunda sorun yaşayacaklarını vurgulayan Herzog, "Bu kritik bir konu" diye konuştu. "Yahudi Gücü" Partisi Lideri Ben-Gvir, gelmiş geçmiş en aşırı sağcı siyasetçisi olarak tanımlanıyor. Ben-Gvir, Araplara karşı ırkçı eylemleriyle tanınan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin terör izleme listesinde yer alan "Kach" adlı grubun eski bir üyesi.

NETANYAHU'NUN PARTİSİ 32 MİLLETVEKİLİ ÇIKARMIŞTI

Eski Başbakan Benjamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi geçen hafta yapılan seçimlerde 32 milletvekili çıkarmıştı. Netanyahu liderliğindeki blok, 64 koltukla 120 sandalyeli Meclis'te çoğunluğu kazanmıştı.

AŞIRI SAĞ YÜKSELİŞTE

Filistinlilere karşı ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle tepki çeken, Netanyahu blokundaki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi ise milletvekili sayısını 2 katına çıkararak, Mecliste 14 koltuk elde etmişti. Aşırı sağın yükselişi İsrail basınında eleştirilerin odağı haline gelmişti. Haaretz gazetesi, Dini Siyonizm Partisi'nin liderlik koltuğunda oturan Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'in seçimin asıl kazananı olduğunu ifade etti. Bu nedenle asıl kaybedenin İsrail Devleti olduğu belirtildi.

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Isaac Herzog, İsrail, Dünya, Son Dakika

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