Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkede alınan önlemlere dair sosyal medya üzerinden ulusa seslendi. Andern Facebook üzerinden gerçekleştirdiği bu yayın sırasında ilginç anlar yaşandı. Ardern'in evinden gerçekleştirdiği yayın sırasında üç yaşındaki kızının ''Anne'' diyerek kendisine seslendiği duyuldu.

BAŞBAKAN ANNE, KIZINDAN ''HAYIR'' YANITI ALDI

Bir süre durumu toparlamaya çalışan Ardern, kızının ısrarı üzerine "Sen yat, ben birazdan yanına geleceğim" diyerek kızına iyi geceler diledi. Kızından ''hayır'' yanıtını alan Başbakan anne, ikna çabaları sonuç vermeyince yayını kesmek zorunda kaldı.

ÖZÜR DİLEYİP YAYINI KESMEK ZORUNDA KALDI

Yaşananlardan dolayı vatandaşlardan özür dileyen Ardern, "Neve'yi tekrar yatıracağım. Çünkü onun yatma saati çoktan geçti. Beni dinlediğiniz için teşekkürler" diyerek yayınını sonlandırdı.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANMIŞTI

Öte yandan Başbakan Jacinda Ardern geçtiğimiz ay katıldığı bir toplantıda depreme yakalanmıştı. Sarsıntıyla birlikte kürsüye tutunan Ardern' gazetecilerin sorularını yanıtlamaya devam etmişti. Yaklaşık 15 saniye süren sarsıntı boyunca oldukça sakin ve soğukkanlı davranan Başbakan Ardern, asılı bir lambanın altında bulunmadığını ve güvende olduğunu belirterek röportajını sürdürmüştü.