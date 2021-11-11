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Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı - Son Dakika

Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı

11.11.2021 11:36

Yeni Zelanda Başbakanı'nın Facebook üzerinden yaptığı ulusa sesleniş yayınına üç yaşındaki kızı damga vurdu. Başbakan Jacinda Ardern, evinden gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında uyumamakta ısrar eden kızını ikna edemeyince yayını kesmek zorunda kaldı. Ardern özür dileyip yayını sonlandırırken, yaşanan ilginç olay ise ülke gündemine oturdu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkede alınan önlemlere dair sosyal medya üzerinden ulusa seslendi. Andern Facebook üzerinden gerçekleştirdiği bu yayın sırasında ilginç anlar yaşandı. Ardern'in evinden gerçekleştirdiği yayın sırasında üç yaşındaki kızının ''Anne'' diyerek kendisine seslendiği duyuldu.

BAŞBAKAN ANNE, KIZINDAN ''HAYIR'' YANITI ALDI

Bir süre durumu toparlamaya çalışan Ardern, kızının ısrarı üzerine "Sen yat, ben birazdan yanına geleceğim" diyerek kızına iyi geceler diledi. Kızından ''hayır'' yanıtını alan Başbakan anne, ikna çabaları sonuç vermeyince yayını kesmek zorunda kaldı.

ÖZÜR DİLEYİP YAYINI KESMEK ZORUNDA KALDI

Yaşananlardan dolayı vatandaşlardan özür dileyen Ardern, "Neve'yi tekrar yatıracağım. Çünkü onun yatma saati çoktan geçti. Beni dinlediğiniz için teşekkürler" diyerek yayınını sonlandırdı.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANMIŞTI

Öte yandan Başbakan Jacinda Ardern geçtiğimiz ay katıldığı bir toplantıda depreme yakalanmıştı. Sarsıntıyla birlikte kürsüye tutunan Ardern' gazetecilerin sorularını yanıtlamaya devam etmişti. Yaklaşık 15 saniye süren sarsıntı boyunca oldukça sakin ve soğukkanlı davranan Başbakan Ardern, asılı bir lambanın altında bulunmadığını ve güvende olduğunu belirterek röportajını sürdürmüştü.

Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı

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Son Dakika Dünya Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı - Son Dakika
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