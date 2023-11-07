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Yerel seçimde İYİ Parti ile ittifak yapılacak mı? Özgür Özel'den merak edilen soruya yanıt - Son Dakika

Yerel seçimde İYİ Parti ile ittifak yapılacak mı? Özgür Özel'den merak edilen soruya yanıt

Son Güncelleme: 07.11.2023 09:07

CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel yerel seçimler öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ''İYİ Parti ile ilgili yerel seçim için görüşme trafiği olur mu?'' sorusunu yanıtlayan Özel, ''Meral Hanım da uygun görürse olabilir, kendisiyle geçmişten sıcak ilişkim var. Bir büyük ittifaktan ziyade yerel örgütlerimizin sesini dinleyeceğimiz, gerekli yerlerde ittifak olmasının hiçbir sakıncası yok'' ifadelerini kullandı.

CHP'nin 4 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirdiği olağan kurultaydaki seçimde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu devrini kapatan Özgür Özel genel başkanlık koltuğuna oturdu. 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde hazırlıklara bir an önce başlama talimatı veren Özel kendisine yöneltilen "İYİ Parti ile ilgili yerel seçim için görüşme trafiği olur mu?" sorusunu da "Meral Hanım da uygun görürse olabilir, kendisiyle geçmişten sıcak ilişkim var. Bir büyük ittifaktan ziyade yerel örgütlerimizin sesini dinleyeceğimiz, gerekli yerlerde ittifak olmasının hiçbir sakıncası yok" diyerek yanıtladı.

"MERAL HANIMLA GEÇMİŞTEN SICAK İLİŞKİM VAR"

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, kurultay süreci ve partinin geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın sorularına yanıt veren Özel, "İYİ Parti ile ilgili yerel seçim için görüşme trafiği olur mu?" sorusuna "Ben isterim. Meral Hanım da uygun görürse olabilir. Meral Hanımla geçmişten sıcak ilişkim var. Kendisine 'Genel başkanım' dediğimde 'Abla demen lazım' diyordu. Meral Hanımla görüş­me imkanını önemli buluyorum. Uygun görürse bir büyük ittifaktan ziyade yerel örgütlerimizin sesini dinleyeceğimiz, gerekli yerlerde ittifak olmasının hiçbir sakıncası yok" yanıtını verdi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA İTTİFAK MI YAPILACAK?

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirler için mi böyle bir ittifak girişiminin yapılacağına dair soruya ise Özel, "Onları daha enine ve boyuna göre tartışmak lazım. Ama Meral hanımın nasıl yaklaşacağı çok önemli" karşılığını verdi.

"BASIN ÜZERİNDEN KONUŞMAYI BIRAKACAĞIZ"

Meral Akşener'in uygun görmesi halinde ilişkilerin de iyi bir seviyeye gelebileceğini savunan Özel, "Basın üzerinden konuşmayı bıra­kacağız. Arkadaşlarımdan talepte bulunacağım" dedi.

Meral Akşener, Özgür Özel, İYİ Parti, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yerel seçimde İYİ Parti ile ittifak yapılacak mı? Özgür Özel'den merak edilen soruya yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerel seçimde İYİ Parti ile ittifak yapılacak mı? Özgür Özel'den merak edilen soruya yanıt - Son Dakika
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