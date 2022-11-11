Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde geçtiğimiz günlerde bir labaratuvara götürülen dev piton yılanının karnı açıldı. Yılanın karnından timsah çıkması şaşkınlık yaratırken, konu gün boyunca gerek sosyal medyada gerekse dünya basınında geniş yer buldu.
Büyük yankı uyandıran araştırmanın lideri yer bilimci Rosie Moore ise yaptıkları çalışma hakkında ilk kez konuştu. Rosie yılanın labaratuvara gönderilmeden etkisiz hale getirildiğini ve bu nedenle yapılan işlemi hissetmediğini belirtti.
Genç kadın, bir konuda da sitemde bulundu. Dünya genelindeki bilim insanların sadece yüzde 30'unun kadın olduğunu ve özellikle güzel kadınların bilim insanı olamayacağı yönündeki algıyı kırmak istediğini dile getirdi.
Son Dakika › Dünya › Yılanın karnından çıkardığı timsah gündem olmuştu! Kadın bilim insanı konuştu - Son Dakika