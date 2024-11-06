Yisrael Katz, Savunma Bakanı oldu

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İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kararıyla görevden alınan Savunma Bakanı Gallant'ın yerine gelen Yisrael Katz, "Başbakan Netanyahu'ya beni Savunma Bakanı olarak atadığı ve bana duyduğu güven için teşekkür ederim" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Netanyahu'nun kararıyla Savunma Bakanı olarak atandı. Katz göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Başbakan Netanyahu'ya beni Savunma Bakanı olarak atadığı ve bana duyduğu güven için teşekkür ederim. Bu sorumluluğu, İsrail Devleti'nin ve vatandaşlarının güvenliği için bir görev bilinciyle kabul ediyorum. Düşmanlarımıza karşı zafer kazanmak ve savaşın hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışacağız: en önemli görev olarak kaçırılanların tamamının geri getirilmesi, Gazze'de Hamas'ın yok edilmesi, Lübnan'da Hizbullah'ın yenilgiye uğratılması, İran'ın saldırganlığının engellenmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.