Yok daha neler! Hırsız çalmaya çalıştığı helikopteri düşürdü - Son Dakika
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Yok daha neler! Hırsız çalmaya çalıştığı helikopteri düşürdü

18.03.2023 15:35

ABD'nin California eyaletinde bir hırsız, havaalanında gerçekleştirdiği soygun girişimiyle 7,5 milyon dolarlık bir helikopteri çalmak istedi. O esnada helikopteri düşüren hırsız, kayıplara karıştı. Ajanlar her yerde helikopter hırsızını ararken, FBI olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'nin Californa eyaletinde duyanları şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Hırsızlık yapmak için havalimanına giren şahıs, çaldığı 7,5 milyon dolarlık helikopteri düşürdü.

OLAYIN ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI

FBI olayın ardından soruşturma başlatırken hırsızın havaalanından kaçtığı ve süreç içerisinde kimsenin yaralanmadığı açıklandı. FBI'dan Sorumlu Özel Ajan Sean Ragan; toplanan kanıtlar, tanıklardan alınan bilgiler ve güvenlik kamerası görüntülerinin dedektiflere olayla ilgili bir şüpheliyi işaret ettiğini söylüyor. Öte yandan federal ajanlar, hırsızın neden helikopter çalmak istediğini çözmeye çalışıyor.

Bunu da gördük! Hırsız çalmaya çalıştığı helikopteri düşürdü

"TERÖRİZM İHTİMAL DAHİLİNDE"

Ragan, "Birisi hava aracını gezmek için almak istemiş olabilir. Farklı bir suç faaliyeti ya da başka bir mülke zarar vermek için almak istediyse terörizm ihtimal dahilinde olabilir" dedi. Capitol Helicopters'tan yapılan açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde şirketimizin işlettiği birkaç helikopter tanımadığımız bir kişi tarafından tahrip edildi ve bir hava aracı ciddi hasar aldı" diye belirtildi.

Bunu da gördük! Hırsız çalmaya çalıştığı helikopteri düşürdü
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