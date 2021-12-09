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Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız? - Son Dakika

Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız?

09.12.2021 14:51
Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız?

ABD'de fareler üzerinde yapılan bir araştırma, vampir efsanelerini geçerli kıldı. Araştırmada kullanılan yaşlı farelere genç farelerin kanı enjekte edildi. Kan naklinin ardından yaşlı vampirlerin organlarının gençleştiği ve bilişsel yeteneklerinin geliştiği gözlemlendi.

ABD'li bilim insanları, vampir efsanelerinin kaynağıyla ilgili bir bulguya ulaştı. Fareler üzerine deney yapan araştırmacılar, genç farelerden yaşlı farelere kan nakli gerçekleştirdi.

Farelere gençliği veren 'klotho' isimli proteini kanla ulaştırabilen araştırmacılar, yaşlı farelerin hücre ile dokularının ve kaslarının yenilendiğini; gençlere yönelik özellikler gösterdiğini tespit etti.

YAŞLI FARELER GENÇLEŞTİ

Başka bir deyişle, kan verimi yaşlı fareleri gençleştirdi. Bu durum efsanelerdeki vampirlerin sürekli genç olması durumuna benzerlik gösteriyor.

Bu durumun etkilerinin insanlar üzerinde etkili olup olmadığı elbette ki bilinmiyor. Ancak bilim insanları bu araştırmayı yaşam süresini uzatma ve hasta insanları iyileştirebilmek için kullanmayı amaçlıyor.

YENİLENME MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?

Araştırmada görevli Fabrisia Ambrosio, "Bir şekilde kas yenilenmesini mümkün kılıyor. Bu deney, bu yenilenmenin nasıl çalıştığının temellerini anlamamıza yardımcı oluyor" dedi.

Aynı zamanda yapılan kan aktarımı sayesinde yaşlı farelerin bilişsel performansı da artıyor.

Araştırma Geliştirme, Bilim İnsanı, Vampir, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız? - Son Dakika Dünya


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