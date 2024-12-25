Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı

Dünya

İşte Süper Lig\'de değeri en çok düşen futbolcular

Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. Yetkililer Azerbaycan Havayolları'na ait uçakta 6 kişinin sağ kurtulduğunu ancak durumlarının ağır olduğunu açıkladı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

72 kişinin içinde bulunduğu yolcu uçağının düşme anı görüntüleri de ortaya çıktı. Bölgeden servis edilen videolarda uçağın yoğun sis nedeniyle rotasını değiştirdiği ve bir anda alçalmaya başlayarak yere çakıldığı görülüyor.

HAZAR DENİZİ'NDE "SOS" VERDİ

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçak daha sonra zorunlu iniş yapmak üzere Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi.