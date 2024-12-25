Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya

Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı

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Azerbaycan Havayolları'na ait 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun sis nedeniyle rotasını değiştiren uçağın bir anda alçalmaya başladığı ve çakılarak alev aldığı anlar yer aldı.

25.12.2024 10:21
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Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. Yetkililer Azerbaycan Havayolları'na ait uçakta 6 kişinin sağ kurtulduğunu ancak durumlarının ağır olduğunu açıkladı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

72 kişinin içinde bulunduğu yolcu uçağının düşme anı görüntüleri de ortaya çıktı. Bölgeden servis edilen videolarda uçağın yoğun sis nedeniyle rotasını değiştirdiği ve bir anda alçalmaya başlayarak yere çakıldığı görülüyor.

HAZAR DENİZİ'NDE "SOS" VERDİ

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçak daha sonra zorunlu iniş yapmak üzere Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi.

Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı

Azerbaycan, Havacılık, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • kuzeyli baba:
    sabotaj olabilir AZERBAYCAN ın yanındayız her daim 16 11 Yanıtla
  • Burak Akman:
    İçindekilerin kimliklerine bakın kesin önemli insanlar vardır. 15 0 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    Gar daş geçmiş olsun Baslari sağ olsun dos ülke 6 3 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Ferhat eser ors ewldı uçaktaymıymış acaba 3 2 Yanıtla
  • ML Chess Eva null:
    Video sonunda Rusça argo var. Site olarak sıkıntı yaşamanızı istemem bilgilendirmek istedim. 2 2 Yanıtla
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