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İsrail'in eski istihbarat başkanı Zvi Zamir'in hayatı - Son Dakika
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İsrail'in eski istihbarat başkanı Zvi Zamir'in hayatı

Zvi Zamir, 1968'den 1974'e kadar İsrail'in Mossad dış istihbarat teşkilatının başkanıydı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nde çeşitli görevlerde bulunan Zamir, Mossad'ın başında bulunduğu dönemde yurtdışındaki Yahudileri ve İsraillileri hedef alan Filistinli faaliyetlerinde artış yaşandı. Ayrıca, Londra'da Mısırlı ajan Eşref Marwan ile görüşerek Yom Kippur Savaşı'nın başlamasından önce saldırı alarmını vermiştir.

İsrail\'in eski istihbarat başkanı Zvi Zamir\'in hayatı
02.01.2024 - 10:56,  Güncelleme: 11:02
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Zamir, 1968'den 1974'e kadar İsrail'in Mossad dış istihbarat teşkilatının başkanıydı.

Yom Kippur Savaşı ve 1972 Münih Olimpiyatları sırasında Mossad'ın başında bulunan Zvi Zamir, Mart 1925'te Polonya'da Zvicka Zarzevsky olarak doğan Zamir, çocukken İsrail'e göç etti. Devlet öncesi dönemde Palmach paramiliter güçlerinde görev yaptı ve 1948'de Bağımsızlık Savaşı'na katıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nde çeşitli görevlerde bulundu, Tümgeneral rütbesine yükseldi ve Güney Komutanlığı başkanlığı görevini yürüttü. Ordu kariyerini Birleşik Krallık'ta ve birçok İskandinav ülkesinde savunma ataşesi olarak tamamladı.

1 Eylül 1968'de Zamir Mossad'ın başına atandı. Onun döneminde yurtdışındaki Yahudileri ve İsraillileri hedef alan Filistinli faaliyetlerinde artış yaşandı. İsrail Olimpiyat delegasyonundan 11 üyenin 1972 oyunlarında öldürülmesi bir dönüm noktası oldu ve Mossad ile İsrail Savunma Güçleri arasındaki işbirliğinin artmasına yol açtı.

Zamir, Londra'da "Melek" lakaplı Mısırlı ajan Eşref Marwan ile bizzat görüşmüş ve Ekim 1973'te Yom Kippur Savaşı'nın başlamasından önce yaklaşan bir saldırının alarmını vermişti. sonuç bölümünde Mossad'a ve onun başkanı Zamir'e istihbarat toplama ve aktarma konusundaki çalışmaları nedeniyle övgüde bulunuldu.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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İsrail, Mossad, Münih, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in eski istihbarat başkanı Zvi Zamir'in hayatı - Son Dakika


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