YPG'li Salih Müslim öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YPG'li Salih Müslim öldü

YPG\'li Salih Müslim öldü
11.03.2026 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü YPG/PYD'nin elabaşlarından Salih Müslim Irak'ın Erbil şehrinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Terör örgütü YPG/PYD'nin sözde üst düzey yöneticilerinden Salih Müslim, Irak'ın Erbil şehrinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SALİH MÜSLİM HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir hastanede bulunan 75 yaşındaki Müslim'in akşam saatlerinde durumunun ağırlaştığı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

YPG'li Salih Müslim öldü

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den Müslim'in ölümüne ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "PYD Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ömrünü halkının özgürlük mücadelesine adayan ve bu yolda en önde yürümekten bir an bile tereddüt etmeyen Salih Müslim'e rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Salih Müslim'in bıraktığı direniş mirası, kalbi halkının özgürlüğü için atan herkesin pusulası olacak. Müslim, başta Kürt halkı olmak üzere halkların belleğinde sonsuza kadar özgürlük ve demokrasi şehidi olarak yaşayacak."

SALİH MÜSLİM KİMDİR?

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG/PYD'nin sözde en üst düzey yöneticileri arasında yer alan Salih Müslim, örgütün siyasi kanadında yıllarca elebaşı olarak görev yapmıştır. YPG'nin eski eş başkanlarından olan Müslim, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlar listesinde yer almaktaydı.

Salih Müslim, Güncel, Erbil, Terör, Dünya, Irak, YPG, Son Dakika

Son Dakika Dünya YPG'li Salih Müslim öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • buhaltii buhaltii:
    allah şehidimize rahmet eylesin 49 368 Yanıtla
    Kadir Ari Kadir Ari:
    özlediysen sende git bihaltt 66 2
    Tolga Uğur Tolga Uğur:
    ?????????????????????? 3 1
    Serel Serel:
    Hangi kitaba göre şehittir?? Açiklarmısın 0 0
    ozcan1974 ozcan1974:
    ahahahahaaaahaaaa 0 0
  • Mehmet Ali Akçakaya Mehmet Ali Akçakaya:
    ateşi bol olsun 363 33 Yanıtla
    MuHaMMeD ALi MeMoLi MuHaMMeD ALi MeMoLi:
    Amin 2 1
  • Emrah Aykol Emrah Aykol:
    Burger king reklamı geldi aklıma.. Ateş seni çağırıyor 261 23 Yanıtla
    Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Devşirme nedir bilemedim 9 9
    Erhan Nas Erhan Nas:
    galiba seni tanıyorum :) 1 2
  • Fırtınaobüs Fırtınaobüs:
    ateşi bol olsun İnşAllah… 44 4 Yanıtla
    Mehmet7272 Mehmet7272:
    quzê dîyate olsun. 0 0
  • hasan dezen hasan dezen:
    mekani cennet olsun 5 28 Yanıtla
    MuHaMMeD ALi MeMoLi MuHaMMeD ALi MeMoLi:
    Vilvil deresi olsun inşallah 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

21:44
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
21:39
ABD’yi korku sardı FBI İran’ın Kaliforniya’ya saldırabileceğini ileri sürdü
ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü
21:34
Erbil’de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
21:22
Devrim Muhafızları komutanı, İran’ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
21:10
Talimat Bahçeli’den: Ramazan Kaşlı MHP’den ihraç ediliyor
Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor
20:59
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 22:46:26. #.0.5#
SON DAKİKA: YPG'li Salih Müslim öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.