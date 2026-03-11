YPG\'li Salih Müslim öldü

Terör örgütü YPG/PYD'nin sözde üst düzey yöneticilerinden Salih Müslim, Irak'ın Erbil şehrinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SALİH MÜSLİM HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir hastanede bulunan 75 yaşındaki Müslim'in akşam saatlerinde durumunun ağırlaştığı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den Müslim'in ölümüne ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "PYD Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ömrünü halkının özgürlük mücadelesine adayan ve bu yolda en önde yürümekten bir an bile tereddüt etmeyen Salih Müslim'e rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Salih Müslim'in bıraktığı direniş mirası, kalbi halkının özgürlüğü için atan herkesin pusulası olacak. Müslim, başta Kürt halkı olmak üzere halkların belleğinde sonsuza kadar özgürlük ve demokrasi şehidi olarak yaşayacak."

SALİH MÜSLİM KİMDİR?

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG/PYD'nin sözde en üst düzey yöneticileri arasında yer alan Salih Müslim, örgütün siyasi kanadında yıllarca elebaşı olarak görev yapmıştır. YPG'nin eski eş başkanlarından olan Müslim, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlar listesinde yer almaktaydı.