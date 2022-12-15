Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası kararına ABD ve Almanya'dan art arda tepkiler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası alması, uluslararası kamuoyunda da büyük ses getirdi.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNE SAYGIYLA ÇELİŞEN BİR KARAR"

ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın büyük hayal kırıklığına yol açtığını bildirdi. Bakanlık sözcülerinden Vedant Patel, "Bu adaletsiz hüküm insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğü ilkesine saygıyla tamamen çelişen bir karardır. Türkiye'de sivil topluma, medyaya, siyaset ve iş dünyası liderlerine açılardan davalardan dolayı çok endişeli olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİ ADINA BÜYÜK BİR GERİLEMEDİR"

Karara Almanya'dan da tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün verilen karar demokrasi adına büyük bir gerilemedir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "İfade özgürlüğü, özellikle seçim kampanyalarında adil rekabet için önemli bir kılavuzdur" denildi.