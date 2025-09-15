MEKSİKA'nın Yucatan eyaletinde minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın güneybatısındaki Yucatan eyaletinde inşaat işçilerini taşıyan bir minibüs Merida-Campeche yolunda önce bir araçla, daha sonra da TIR'la çarpıştı. Kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Yucatan'da Minibüs-TIR Çarpışması: 15 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?