Yunanistan Heyetinin Ziyareti Sırasında Odessa\'da Patlama Meydana Geldi

Pakistan'da Sağanak Yağışlar En Az 36 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA), 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağışların neden olduğu olaylarda en az 36 kişinin öldüğünü ve 41 kişinin yaralandığını bildirdi. Ölenler arasında 21 çocuk bulunurken, Hayber Pahtunhva eyaleti aşırı yağışların neden olduğu olaylardan en çok etkilenen bölge oldu. Toplamda 469 ev tamamen ya da kısmen yıkılırken, yaklaşık 61 çiftlik hayvanı da öldü.