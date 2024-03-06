Yunanistan Heyetinin Ziyareti Sırasında Odessa'da Patlama Meydana Geldi - Son Dakika
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Dünya

Yunanistan Heyetinin Ziyareti Sırasında Odessa'da Patlama Meydana Geldi

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Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Ukrayna'nın Odessa limanına yaptığı ziyaret sırasında patlama meydana geldi. Rus Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saldırı, Yunan heyetinin 150 metre ötesinde gerçekleşti. Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou, heyetin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

06.03.2024 15:38  Güncelleme: 15:43
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Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, beraberindeki heyetle birlikte Brüksel'deki Avrupa Birliği konferansına gitmeden önce Ukrayna'nın Odessa limanına giderek Zelenskiyi ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Odessa bölgesinde patlama meydana geldi. Yunan heyetinin panik anları kameraya yansıdı.

YUNANİSTAN HEYETİNİN DURUMU İYİ

Ukrayna basınına göre Miçotakis'in ziyareti esnasında Rus Hava Kuvvetleri Odessa bölgesini bombaladı. Yunan basınının geçtiği habere göre, saldırı Yunan heyetinin 150 metre ötesinde görüşmeden önce gerçekleşti. Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou yaptığı açıklamada durumlarının iyi olduğunu bildirdi. İddiaya göre saldırı yapıldığı sırada Ukrayna heyeti ve Yunan heyeti birbirlerine yakındılar.

Yunanistan Heyetinin Ziyareti Sırasında Odessa\'da Patlama Meydana Geldi

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Son Dakika Dünya Yunanistan Heyetinin Ziyareti Sırasında Odessa'da Patlama Meydana Geldi - Son Dakika

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