Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, beraberindeki heyetle birlikte Brüksel'deki Avrupa Birliği konferansına gitmeden önce Ukrayna'nın Odessa limanına giderek Zelenskiyi ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Odessa bölgesinde patlama meydana geldi. Yunan heyetinin panik anları kameraya yansıdı.
Ukrayna basınına göre Miçotakis'in ziyareti esnasında Rus Hava Kuvvetleri Odessa bölgesini bombaladı. Yunan basınının geçtiği habere göre, saldırı Yunan heyetinin 150 metre ötesinde görüşmeden önce gerçekleşti. Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou yaptığı açıklamada durumlarının iyi olduğunu bildirdi. İddiaya göre saldırı yapıldığı sırada Ukrayna heyeti ve Yunan heyeti birbirlerine yakındılar.
Son Dakika › Dünya › Yunanistan Heyetinin Ziyareti Sırasında Odessa'da Patlama Meydana Geldi - Son Dakika
Manisa'nın Kula ve Salihli ilçelerinde düzenlenen 49. Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısı, 40 ülkeden yaklaşık 170 temsilcinin katılımıyla başladı. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılış töreni, Kula Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula-Salihli Jeoparkı'nın bölgenin zenginliklerini taçlandırdığını belirtirken, UNESCO Küresel Jeopark Ağlar Başkanı Prof. Dr. Nikolaos Zouros ise Türkiye'nin jeo çeşitlilik, kültürel çeşitlilik ve tarihi özelliklerinden dolayı önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Toplantı, 8 Mart'ta sona erecek.
Kolombiya'da 6 yaşındaki Maximiliano Tabares, annesi ve üvey babası tarafından 'altın mezar bulmak' için şeytani ritüellere kurban edildi. İddialara göre, çocuğun annesi Sandra Patricia Caro Perez ve erkek arkadaşı Fabian Andres Carmona Ramirez, satanist bir tarikatı yönetiyorlardı. Çocuğun bedeni Ekim 2022'de bir köyde bulundu ve anne ile üvey baba cinayet ve işkence suçlamalarıyla müebbet hapse çarptırıldı.
Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA), 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağışların neden olduğu olaylarda en az 36 kişinin öldüğünü ve 41 kişinin yaralandığını bildirdi. Ölenler arasında 21 çocuk bulunurken, Hayber Pahtunhva eyaleti aşırı yağışların neden olduğu olaylardan en çok etkilenen bölge oldu. Toplamda 469 ev tamamen ya da kısmen yıkılırken, yaklaşık 61 çiftlik hayvanı da öldü.
Sophia adlı 60 yaşındaki katil balina, Güney Afrika kıyılarında bir köpek balığına saldırarak saniyeler içinde öldürdü. Saldırı anı videoya kaydedilen balina, kurbanının yanına hızla çarpıp kaburgalarını kırarak ölümcül bir darbe indirdi. Bilim insanlarına göre, bu olay nadir bir istisna olarak değerlendiriliyor. İklim değişikliğinin hayvanlar üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, avlanma tarzlarının da değiştiği belirtiliyor.
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