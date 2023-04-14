Yunan gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik utanç verici sözler: Kalırsa, seçimden hemen sonra vurulmalı - Son Dakika
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Yunan gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik utanç verici sözler: Kalırsa, seçimden hemen sonra vurulmalı

14.04.2023 09:42

Yunanistan televizyonunda yayın yapan bir sunucu, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı. Ülkemizin savunma sanayiindeki başarısını hedef alan gazeteci, ''Erdoğan rejimi kalırsa seçimlerden hemen sonra vurulmalıdır" şeklinde konuştu.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken dünyanın gözü de buraya çevrilmiş durumda. Seçim öncesi faaliyete geçirilen Togg, TCG Anadolu Gemisi ve daha birçok yenilik ise Yunanistan televizyonuna konu oldu.

"NE EMPATİMİZ NE DE BAŞKA BİR ŞEYİMİZ VAR"

Haber sunan Yunan gazeteci, Türkiye'nin savunma sanayii atılımlarını hedef alıp skandal sözler sarf etti. Sunucu, "3 farklı tersanede gemiler 36 ay sonra aynı anda teslim edilecek. Türkiye sadece sahip olduklarından geri adım atmıyor. Planlamaları mantıklı mı, değil mi? Siz karar verin... Komşular Doğu Akdeniz'e hakim olmak istiyorlar. Bu mesaj sadece bizim için değil İsrail ve Mısır'a da veriliyor. Erdoğan'ı önümüzdeki 10 yıl boyunca yönetimde bırakırlarsa durum hoş olmayan sürprizler getirebilir, bu yüzden Erdoğan rejimi kalırsa seçimlerden hemen sonra vurulmalıdır. Biz gerçekçiliğin dilini konuşuyoruz, ne empatimiz ne de başka bir şeyimiz var." ifadelerini kullandı.

Yunan sunucudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözler: Seçimde kalırsa hemen sonra vurulmalı
YORUMLAR (7)
  • Özcan Kuvan: Yunan efendi akıllı ol burnunu iç işlerimize sokma biz cumhur başkanımızı severiz sevmeyiz seni bağlamaz kendi işine bakacaksın sen. Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
  • esoes esoes: kardeşim size ne bizim iç meselemizden. belli ki Reis sizi çok rahatsız etmiş korkuyorsunuz tekrar kazanacak diye. bence de korkun Cevap Yaz 40 9 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Darbe gecesi tanklara kafa tutan good bay kemal sana söz fırıldak gibi dönmeycen artık kafanı bile ceviremeyecen Cevap Yaz 35 13 Yayından Kaldır
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Yunanistan, 14 Mayıs, Türkiye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik utanç verici sözler: Kalırsa, seçimden hemen sonra vurulmalı - Son Dakika


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