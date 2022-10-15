İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal paylaşımına sert tepki: Zor değil, biraz medeni olun! - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal paylaşımına sert tepki: Zor değil, biraz medeni olun!

15.10.2022 22:28

Yunan Göç ve İltica Bakanı Mitarachi, çıplak şekilde soyulan göçmenlerin fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye'nin sınırda kurtardığımız 92 göçmene karşı tavrı medeniyet adına bir utançtır. Ankara'nın olayı araştırmasını ve nihayet Avrupa Birliği ile sınırlarını korumasını bekliyoruz." açıklamasını yapmasına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan yanıt geldi. Çataklı, "Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın! Hadi, zor değil; biraz medeni olun!" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlik, son günlerde dinmişken, Yunan tarafının yaptığı bir paylaşım ortalığın yeniden karışmasına neden oldu.

ÇIPLAK GÖÇMENLERİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi,Mitarachi, çıplak göçmenlerin olduğu bir fotoğrafı paylaştı ve "Türkiye'nin sınırda kurtardığımız 92 göçmene karşı tavrı medeniyet adına bir utançtır. Ankara'nın olayı araştırmasını ve nihayet Avrupa Birliği ile sınırlarını korumasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN SERT YANIT GELDİ

Yunan bakanın küstah paylaşımına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan sert tepki geldi. Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz! Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın! Hadi, zor değil; biraz medeni olun!"

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Sözcü Çataklı'dan, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı'na sert cevap Sözcü Çataklı'dan, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı'na sert cevap Miçotakis: 'Yunanistan arama çalışmalarında Türkiye'ye yardım etmeye hazır' Miçotakis: 'Yunanistan arama çalışmalarında Türkiye'ye yardım etmeye hazır'

İsmail Çataklı, Yunanistan, Twitter, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal paylaşımına sert tepki: Zor değil, biraz medeni olun! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal paylaşımına sert tepki: Zor değil, biraz medeni olun! - Son Dakika
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