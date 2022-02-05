Yunan vekilinden Türkiye itirafı: Daha iyisini alacaklar

Yunanistan'ın son zamanlardaki silahlanma faaliyetleri, ülke içinde de tepki çekmeye başladı. Önceki gün Yunan Parlamentosu'nda konuşan Komünist Partisi milletvekili Thanasis Pafilis'in sözleri ise itiraf olarak nitelendirildi.

"YAPABİLECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK"

Türkiye'nin bu konudaki başarısı hatırlatan Pafilis, "Hangi teçhizat üstünlüğünü sağlayacağız? Rafale uçakları bizi nasıl üstün kılacak? Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Türkler, denizaltılarımızdan daha modern ve daha iyi olan Tip 214'ü alacak. Hangi donanım mükemmelliğini sağlayacağız?" ifadelerini kullandı.

"AMERİKA'NIN HİZMETKARISINIZ"

Her açıklamasıyla ülkesinde gündem yaratan Pafilis, daha önce de Meclis'teki vekillere seslenerek, "Siz Amerikalıların hizmetkarlarısınız. Halkların bölünmesine yardımcı oluyorsunuz" demişti.

UKRAYNA İLE YAPTIĞIMIZ İHA ANLAŞMASI DÜNYA BASININDA YER ALDI

Hafta içinde Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile önemli anlaşmalar imzalamıştı. Özellikle Türk İHA'larının Ukrayna'daki üretimi genişletilecek olan anlaşmayı tüm dünya dikkatle takip etmişti. Önde gelen haber siteleri de bu detaya manşetlerinde yer vermişti.