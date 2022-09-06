Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamalarına Atina'da tepkiler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerinin ardından Yunanistan'dan son açıklama, Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten geldi. Bugün Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputová'yla Atina'da görüşen Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerginliğe de değindi.

"BİR NATO ÜLKESİNDEN BU ŞEKİLDE AÇIKLAMALAR GELMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Türkiye ile uluslararası hukuk, uluslararası deniz hukuku ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog kurmayı arzu ettiklerini söyleyen Miçotakis, "Yunanistan'ın egemenlik haklarına şüphe düşürecek tehditleri asla kabul etmeyeceklerini" ifade etti. Yunan başbakan, özellikle bir NATO ülkesinden bu şekilde açıklamalar gelmesinin kabul edilebilir olmadığını belirtti.