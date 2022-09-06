Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt

06.09.2022 17:19
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten yanıt geldi. Miçotakis, Yunanistan'ın egemenlik haklarına şüphe düşürecek tehditleri asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamalarına Atina'da tepkiler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerinin ardından Yunanistan'dan son açıklama, Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten geldi. Bugün Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputová'yla Atina'da görüşen Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerginliğe de değindi.

"BİR NATO ÜLKESİNDEN BU ŞEKİLDE AÇIKLAMALAR GELMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Türkiye ile uluslararası hukuk, uluslararası deniz hukuku ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog kurmayı arzu ettiklerini söyleyen Miçotakis, "Yunanistan'ın egemenlik haklarına şüphe düşürecek tehditleri asla kabul etmeyeceklerini" ifade etti. Yunan başbakan, özellikle bir NATO ülkesinden bu şekilde açıklamalar gelmesinin kabul edilebilir olmadığını belirtti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a bir gözdağı daha: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a bir gözdağı daha: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında kararlı: Yunanistan kendine çeki düzen vermeye başladı, aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında kararlı: Yunanistan kendine çeki düzen vermeye başladı, aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz

Recep Tayyip Erdoğan, Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine yanıt - Son Dakika


Son Dakika
17:19 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt
17:16 Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün "ABD Türkiye'ye saldırabilir" sözleri akıllara geldi
16:51 Avrupa Şampiyonası son 16 turu için önemli adım! 12 Dev Adam, Belçika'ya acımadı
16:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a bir gözdağı daha: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil
16:37 TFF ziyaretinde gülümseten anlar! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya
16:26 Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır
16:23 Gülşen için skandal sözler kullanan Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu: Katli vaciptir
16:20 İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor
16:20 Sahte içki içen evli çiftten adam hayatını kaybetti, kadın yaşam savaşı veriyor
16:13 Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'nde büyük başarı! Listeye giren tek Türk takımı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 17:25:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement