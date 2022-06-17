Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle diyalog kanalları asla kapatılmamalı - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle diyalog kanalları asla kapatılmamalı

17.06.2022 20:11
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle diyalog kanalları asla kapatılmamalı

Bugün Kıbrıs'ı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin Türkiye'yle ilişkiler konusunda, "iyi niyetli diplomatik kuralların dışına çıkan söylemlere" karşı olduğunu söyledi.

Bugün Kıbrıs'ı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin Türkiye'yle ilişkiler konusunda, "iyi niyetli diplomatik kuralların dışına çıkan söylemlere" karşı olduğunu söyledi. Miçotakis, "Kararlı ve soğukkanlı olmaya devam edeceğiz. Diyalog kanalları asla kapatılmamalı" dedi.

Miçotakis, "Bu yaklaşımımızın doğruluğuna ve en zor zamanlarda bile diyalog kanallarımızı açık tutmakla suların durulacağına inanıyorum" diye konuştu.

Miçotakis, önceki gün Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'ye verdiği özel mülakatta da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim için artık Miçotakis diye birisi yok" sözünün hatırlatılması üzerine "Sayın Erdoğan'la elbette görüşeceğiz, zaten görüşmeliyiz de" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da cuma namazı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yunanistan'la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve 'Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da yapmayacağız' dedik. Bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz" demişti.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın."

Yunan medyası: Erdoğan'ın tutumunu değiştirmeye niyeti yok

Yunanistan'da medyanın, Erdoğan'ın sözleriyle ilgili ortak görüşü, "Erdoğan'ın Yunanistan'a karşı tutumunu değiştirmeye niyeti yok" oldu.

Yunan TV'lerinde ve radyolarında yapılan yorumlarda, "Erdoğan'ın son açıklamalarının ikili ilişkilerin düzelmesi konusunda iyimser olan çevrelerde hayal kırıklığı yarattığı" belirtildi.

Yunanistan hükümetinden ise henüz Erdoğan'ın son açıklamalarıyla ilgili herhangi bir yorum yapılmadı.

Daha önce Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Yunan mevkidaşı Nikos Panayotopoulos ile Brüksel'de "ayak üstü" sohbet etmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yine Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Ohrid'de yaptığı görüşmeler sırasında verdiği "samimi görüntüler" sonrası Yunan basınında "İki ülke arasında sular sakinleşiyor" yorumları yapılmıştı.

Özellikle Bakan Akar'ın, "Yunanistan ile aramızdaki sorunları istikşafi görüşmelerle, angajman kurallarının ayrıştırılması mekanizmasıyla, güven artırıcı önlemlere ilişkin görüşmelerle; nazikçe, diplomatik bir dille, karşı tarafı aşağılamadan, görüşerek, konuşarak çözebiliriz" sözleri Yunan basınında geniş yer almıştı.

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Kaynak: BBC

Togo Cumhuriyeti, Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle diyalog kanalları asla kapatılmamalı - Son Dakika

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