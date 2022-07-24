Yunanistan'da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı

24.07.2022 12:36
Yunanistan'da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı

Yunanistan itfaiyesi, ülke genelinde 22-23 Temmuz tarihleri arasında toplamda 53 noktada orman yangını çıktığını duyurdu.

Yunanistan itfaiyesi, ülke genelinde 22-23 Temmuz tarihleri arasında toplamda 53 noktada orman yangını çıktığını duyurdu.

Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, '22-23 Temmuz arasında 53 orman yangını tespit edildi. Bunlardan birçoğuna yeni başlamışken müdahale edildi' denildi. Edirne sınırı yakınında bulunan Sofulu ve Lyra kasabalarının arasındaki bölgede çıkan yangına 320 itfaiye personeli ve 68 itfaiye aracıyla müdahalelerin sürdüğü aktarıldı.

Midilli adasındaki yangına 81 itfaiye personeli ve 20 aracın, Messinia bölgesindeki yangına ise 84 itfaiye personeli ve 20 aracın müdahale ettiği ifade edildi.

YORUMLAR
500
Midilli Adası'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor Midilli Adası'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUĞU İTFAİYE KIYAFETLERİYLE KOŞTU DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUĞU İTFAİYE KIYAFETLERİYLE KOŞTU
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Yunanistan, İtfaiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:59 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan iddialı çıkış: Yüzde 8'in üzerindeyiz
11:50 Kocaeli'de define uğruna 2 bin yıllık tarihi tümülüs talan edildi
11:38 Gelin ve damat düğünde yere kapaklandı! Konuklar büyük şaşkınlık yaşadı
11:33 Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Ankapark' yanıtı: Anket göstermelik, orayı yok edecek
11:31 Ukrayna medyasından akılalmaz iddia! Erdoğan'ın karşısına Putin'in dublörü mü çıktı?
11:14 Luiz Gustavo'nun yeni adresi Suudi Arabistan! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti
11:08 Maganda kurşunu bisikletiyle eve dönen 12 yaşındaki Onur'u hayattan kopardı
11:02 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun! Hırsızlar her yerde aranıyor
10:44 Dünyaca ünlü profesörden koronavirüs uyarısı: Bu iki belirtiyle uyanırsanız teste koşun
10:27 Karaköy'de tinerli dehşet! Kendisini uyaran tuvalet görevlisini ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 12:37:19. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement