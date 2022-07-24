Midilli adasındaki yangına 81 itfaiye personeli ve 20 aracın, Messinia bölgesindeki yangına ise 84 itfaiye personeli ve 20 aracın müdahale ettiği ifade edildi.

Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, '22-23 Temmuz arasında 53 orman yangını tespit edildi. Bunlardan birçoğuna yeni başlamışken müdahale edildi' denildi. Edirne sınırı yakınında bulunan Sofulu ve Lyra kasabalarının arasındaki bölgede çıkan yangına 320 itfaiye personeli ve 68 itfaiye aracıyla müdahalelerin sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Dünya › Yunanistan'da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı - Son Dakika

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