Yunanistan'da Çipras'ın 'Türk azınlık' gafı tepki çekti

Yunanistan'da ana muhalefet SYRİZA'nın lideri eski başbakan Aleksis Çipras, Yunan kanalı Alpha Tv'ye röportaj verdi. Çipras'ın program esnasında yaptığı "Türk" gafı gündeme oturdu.

"TÜRK AZINLIK"

Çipras, Batı Trakya'daki halk için, "Türk azınlık" dedi. Eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanis'e tepki gösteren Çipras, "Batı Trakya'ya gidip Türk azınlığa şantaj yaptı" ifadelerini kullandı.

"AFERİN ÇOK İYİ DEDİN"

Resmi söylemlerde, Batı Trakya'daki halk için "Müslüman azınlık" ifadesinin kullanıldığı Yunanistan'da Çipras'a tepkiler yükseldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, Çipras'i, , "Aferin çok iyi dedin" diyerek iğneledi. Çipras'ın konuşması sırasında bazen Müslüman bazen de Türk azınlık dediğine dikkat çeken bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu durumu çok gündemde tutmayın Türkler fark edip güler" ifadelerini kullandı.

"ÇİPRAS İKİYÜZLÜ"

Yunan gazetesi Xronos.gr Çipras'ın yanlışlıkla 'Türk azınlık' dediğini ifade ederek "Konuşmasının bazı yerlerinde de Rum Müslüman dedi" sözlerine yer verdi. Aynı zamanda gazete, Çipras'ın ikiyüzlülükle suçlandığını da belirtti.

"DÜZELTİLEMEZ"

The Toc gazetesi ise, Meclis üyesi Adonis Georgiadis'in paylaşımına yer verdi. Georgiadis, "Tüm olanlardan sonra, Yunanistan'ın eski Başbakanı ve şimdiki Muhalefet Lideri'nin Trakya'daki Müslüman azınlığa 'Türk' demesi gerçekten inanılmaz.... Düzeltilemez" dedi.