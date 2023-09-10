Yunanistan'da sel felaketinde ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

Yunanistan'da sel felaketinde ölü sayısı 12'ye yükseldi

Son Güncelleme: 10.09.2023 13:38

Yunanistan'ın 5 Eylül'den beri karşı karşıya kaldığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Sel nedeniyle birçok yerleşim birimi boşaltıldı ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan'ın 5 Eylül'den beri karşı karşıya kaldığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Kardiça'da çarşambadan beri kayıp olduğu bildirilen 58 yaşındaki erkeğin cesedine ulaşıldı.

Pilio'da da kayıp kişinin cansız bedeni Eğriboz'da bulundu.

Böylece sel felaketinde ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Pinio Nehri'ndeki suyun yükselmesi nedeniyle birçok yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tesalya Bölgesi'ndeki Kardiça, Trikala ve Larisa'daki çok sayıda yerleşim birimi hala sular altında.

Sel yüzünden mahsur kalanları kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve sahil güvenliğe ait botlarla devam ediyor.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis, akşam saatlerinde bölgede incelemelerde bulunacak.

Miçotakis'in selzedelere yönelik yardımlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

Yunanistan, İtfaiye, Eylül, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'da sel felaketinde ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da sel felaketinde ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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