Ege'de provokatif ziyaret! Yunanistan Genelkurmay Başkanı Sakız Adası'na gitti - Son Dakika
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Ege'de provokatif ziyaret! Yunanistan Genelkurmay Başkanı Sakız Adası'na gitti

14.10.2022 09:56

Gayri askeri statüdeki Sakız Adası'na ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, burada yasa dışı olarak konuşlu bulunan askeri birimleri denetledi. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan, adaya ABD'nin zırhlı araçları ile tahkimat yaparak bir tatbikat gerçekleştirmişti.

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı taciz ve provokasyon amaçlı hareketlerine her geçen gün bir tanesi daha ekleniyor. Ege'de Türk F-16'larına atılan radar kilidi ve gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması Yunanistan'ın yaptığı tahriklerden sadece birkaç tanesini oluşturuyor. Son olarak ise Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'ın yaptığı hareket gündem oldu.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda provokatif ziyaret

SAKIZ ADASI'NDA ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, gayri askeri statüdeki Sakız Adası'na ziyaret gerçekleştirdi. Floros, ziyaret kapsamında Sakız Adası'nda yasa dışı olarak konuşlu bulunan askeri birimleri denetledi. Yunanistan, geçtiğimiz günlerde Sakız Adası'nda ABD'nin zırhlı araçları ile tatbikat gerçekleştirmişti.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda provokatif ziyaret

MİDİLLİ VE SİSAM'A ZIRHLI ARAÇ SEVK ETTİLER

Öte yandan geçtiğimiz günlerde TSK'ya ait İHA'lar Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a yaptığı hukuka aykırı zırhlı araç sevkiyatını görüntülemişti. Gemilerin gayri askeri statüdeki Midilli'ye 23 Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Zırhlı araçların ABD tarafından gönderilen araçlar olması dikkat çekerken söz konusu görüntüler ihlalin en açık göstergesi olarak nitelendirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'na provokatif ziyaret

BAKAN AKAR YUNAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Yunanistan ve Türkiye arasında bu restleşmeler sürerken son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler kapsamında Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda provokatif ziyaret
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Son Dakika Dünya Ege'de provokatif ziyaret! Yunanistan Genelkurmay Başkanı Sakız Adası'na gitti - Son Dakika


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