Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı: Türkiye ile savaşın eşiğine geldik - Son Dakika
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Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı: Türkiye ile savaşın eşiğine geldik

13.06.2023 09:05

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile yaşanan krizler arasında en tehlikelisinin 2020'de Türk araştırma gemisi Oruç Reis'in çıkışı olduğunu söyledi. Dendias, iki ülkenin savaşın eşiğine geldiğini belirtti.

2 hafta sonra yeniden seçimlere gidecek olan Yunanistan'da, son hükümetteki Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini'ye bir röportaj verdi.

"EN TEHLİKELİSİ HANGİSİYDİ?"

Görev süresinde yaşadığı olayların perde arkasını anlatan Dendias, elbette Türkiye için de özel bir parantez açtı. " Dışişleri Bakanlığı'nda geçirdiğiniz yıllar boyunca Yunan-Türk krizinin tüm evreleri arasında sizce en tehlikelisi hangisiydi?" sorusuna yanıt veren Dendias şunları söyledi: "Risk özelliklerine sahip belirli bir olayı seçmek zorunda kalsaydım bu, Türkiye ile gerçekten savaşın eşiğindeyken, Ağustos 2020'de sismografik araştırmalar için Türk araştırma gemisi Oruç Reis'in çıkışı olurdu."

"SAVAŞIN EŞİĞİNE GELDİK"

Dendias, 2020'de Türk araştırma gemisi 'Oruç Reis' nedeni ile Ankara- Atina hattında tansiyonun yükseldiğini ve iki ülkenin savaşın eşiğine geldiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

2020 yılında Oruç Reis'in faaliyetlerine başlaması Yunanistan'da rahatsızlık yaratmıştı. Erdoğan, "Bugüne kadar yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu tarzı devam ettirirlerse biz gereğini yaparız. Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar" demişti.

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Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı: Türkiye ile savaşın eşiğine geldik - Son Dakika


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