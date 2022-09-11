Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinin ardından Miçotakis geri adım attı: Çatışma olacağını sanmıyorum, görüşmeye her zaman hazırım

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün açılışı yapılan 86. Selanik Uluslararası Fuarı (TIF) kapsamında düzenlediği basın toplantısında iç ve dış politikadan, ekonomiye ve savunma alanına kadar birçok konuda açıklama yaptı.

"HER ZAMAN GÖRÜŞMEYE AÇIĞIM"

Miçotakis, son dönemde Yunan jetlerinin Türk jetlerini taciz etmesiyle gerilen iki ülke ilişkilerine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " İzmir'i unutmayın. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrasında gözlerin çevrildiği Miçotakis geri adım atarak, "Ben iletişim yollarını kapatmadım. Sayın Erdoğan ile her zaman görüşmeye açığım. Tekrar görüşeceğimizi düşünüyorum. Türkiye ile gerilimi isteyecek son kişi benim" dedi.

"ÇATIŞMA OLACAĞINI SANMIYORUM"

Miçotakis açıklamalarının devamında ise "Türkiye'nin Yunan egemenliğine saldırmasını, Yunanistan ve Türkiye arasında bir çatışma olacağını düşünmüyorum, Türkiye katalizör olacak bir yanıt alacaktır" ifadelerini kullandı.

"SİLAHLI KUVVETLERİ DONATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sözcü'nün haberine göre Miçotakis basın mensuplarının bir sorusu üzerine "Yunan adaları Türkiye için bir tehdit değil. Tersi doğrudur. Türkiye adaları tehdit ediyor. Silahlı kuvvetleri donatmaya devam edeceğiz ve Türkiye ile iletişim kanalların açık tutmaya çalışacağız.Ancak Türkiye, provokasyonun Avrupa ile daha yakın ilişki kurma arzusuyla tutarlı olması halinde, Sayın Erdoğan'ın Yunan argümanıyla karşı karşıya kalacağını ve cevap vereceğini düşünmeli" şeklinde konuştu.