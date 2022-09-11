Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinin ardından Miçotakis geri adım attı: Çatışma olacağını sanmıyorum, görüşmeye her zaman hazırım - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinin ardından Miçotakis geri adım attı: Çatışma olacağını sanmıyorum, görüşmeye her zaman hazırım

11.09.2022 16:15

Yunanistan'ın Türk jetlerini taciz etmesi ile birlikte iki ülke arasında artan gerilim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan "İzmir'i unutmayın, bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek resti çekmişti. Bu sözler büyük yankı uyandırırken Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım atarak, "Türkiye ile Yunanistan arasında çatışma olacağını sanmıyorum. Ben iletişim kanallarını kapatmadım, Sayın Erdoğan ile görüşmeye her zaman açığım" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün açılışı yapılan 86. Selanik Uluslararası Fuarı (TIF) kapsamında düzenlediği basın toplantısında iç ve dış politikadan, ekonomiye ve savunma alanına kadar birçok konuda açıklama yaptı.

"HER ZAMAN GÖRÜŞMEYE AÇIĞIM"

Miçotakis, son dönemde Yunan jetlerinin Türk jetlerini taciz etmesiyle gerilen iki ülke ilişkilerine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " İzmir'i unutmayın. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrasında gözlerin çevrildiği Miçotakis geri adım atarak, "Ben iletişim yollarını kapatmadım. Sayın Erdoğan ile her zaman görüşmeye açığım. Tekrar görüşeceğimizi düşünüyorum. Türkiye ile gerilimi isteyecek son kişi benim" dedi.

"ÇATIŞMA OLACAĞINI SANMIYORUM"

Miçotakis açıklamalarının devamında ise "Türkiye'nin Yunan egemenliğine saldırmasını, Yunanistan ve Türkiye arasında bir çatışma olacağını düşünmüyorum, Türkiye katalizör olacak bir yanıt alacaktır" ifadelerini kullandı.

"SİLAHLI KUVVETLERİ DONATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sözcü'nün haberine göre Miçotakis basın mensuplarının bir sorusu üzerine "Yunan adaları Türkiye için bir tehdit değil. Tersi doğrudur. Türkiye adaları tehdit ediyor. Silahlı kuvvetleri donatmaya devam edeceğiz ve Türkiye ile iletişim kanalların açık tutmaya çalışacağız.Ancak Türkiye, provokasyonun Avrupa ile daha yakın ilişki kurma arzusuyla tutarlı olması halinde, Sayın Erdoğan'ın Yunan argümanıyla karşı karşıya kalacağını ve cevap vereceğini düşünmeli" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
ABD'nin koruduğu Miçotakis tahriklerine Türkçe devam etti: Dayılık yok ABD'nin koruduğu Miçotakis tahriklerine Türkçe devam etti: Dayılık yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis kelime oyunu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis kelime oyunu yaptı

Kiriakos Miçotakis, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinin ardından Miçotakis geri adım attı: Çatışma olacağını sanmıyorum, görüşmeye her zaman hazırım - Son Dakika


Son Dakika
18:28 MHP lideri Bahçeli'den, "HDP'ye bakanlık" sözlerine tepki! Millet İttifakı'nı ahtapota benzetti
18:09 Manken Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün aldığı hediyeyi görünce şaşkına döndü: Onu çöpe at
18:02 Böbrek bekleyen MasterChef yarışmacısı Hamza'dan, herkesi üzen bir haber geldi
17:34 Muriqi, Real Madrid'i çok sinirlendirdi! Attığı golün ardından Mallarco'ya yıkımı yaşattılar
17:25 Pençe-Kilit operasyon bölgesinden yürek yakan haber! 2 Mehmetçik şehit oldu, 4'ü yaralı
17:23 Hadise'nin sahne kıyafeti üzerinden yapılan yorumlara Yasmin Erbil'de tepki gösterdi
17:00 Totti karısının kendisini nasıl aldattığını açıkladı: Köpek gibi acı çektim
16:29 Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kesin kararını verdi!
16:25 Volkan Demirel geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
16:13 Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarına saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 18:46:35. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinin ardından Miçotakis geri adım attı: Çatışma olacağını sanmıyorum, görüşmeye her zaman hazırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement