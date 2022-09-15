Yunanistan'ın Türk jetlerine taciz provokasyonları ile iyiden iyiye yükselen tansiyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ey Yunan, İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz" restiyle zirveye çıktı.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik karşılıklı açıklamalarla bugüne kadar taşınırken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilere değindi. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dendias, Türkiye'nin söylemindeki tırmanıştan duyduğu endişeyi dile getirdi.
Dendias, Türkiye'nin son dönemdeki söylemlerine karşı ortak bir uluslararası tepkinin de oluştuğunu söylerken, adalar meselesinin hiçbir zaman gündeme getirilmediğini de sözlerine ekledi. Dendias, Türkiye- Libya mutabakatına da tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzakereye açık olmayan seçimler yaptığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Kiriakos Miçotakis'in son buluşmasından bu yana ilişkilerin kötüye gittiğini de hatırlatan Dendias, "Bu görüşmeye çok sıcak bakıyordum. Elimdeki tablo ilişkilerin son derece iyi gittiğiydi. Ancak toplantıdan sonra benim için tahmin etmesi imkansız gelişmeler oldu ve durum sürekli kötüye gitmeye başladı." dedi.
Son Dakika › Dünya › Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı - Son Dakika