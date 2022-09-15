Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı

Yunanistan'ın Türk jetlerine taciz provokasyonları ile iyiden iyiye yükselen tansiyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ey Yunan, İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz" restiyle zirveye çıktı.

YUNAN BAKAN'DAN KÜSTAH SÖZLER

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik karşılıklı açıklamalarla bugüne kadar taşınırken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilere değindi. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dendias, Türkiye'nin söylemindeki tırmanıştan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

"TÜRKİYE'NİN SÖYLEMLERİNE KARŞI ORTAK BİR TEPKİ OLUŞTU"

Dendias, Türkiye'nin son dönemdeki söylemlerine karşı ortak bir uluslararası tepkinin de oluştuğunu söylerken, adalar meselesinin hiçbir zaman gündeme getirilmediğini de sözlerine ekledi. Dendias, Türkiye- Libya mutabakatına da tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzakereye açık olmayan seçimler yaptığını söyledi.

"ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİNDEN SONRA BEKLEMEDİĞİM GELİŞMELER OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Kiriakos Miçotakis'in son buluşmasından bu yana ilişkilerin kötüye gittiğini de hatırlatan Dendias, "Bu görüşmeye çok sıcak bakıyordum. Elimdeki tablo ilişkilerin son derece iyi gittiğiydi. Ancak toplantıdan sonra benim için tahmin etmesi imkansız gelişmeler oldu ve durum sürekli kötüye gitmeye başladı." dedi.