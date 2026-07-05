Yunanistan\'da orman yangını fabrikalara sıçradı

YUNANİSTAN'ın Selanik kenti yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde çıkan orman yangınının iki fabrikaya sıçradığı bildirildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatı, dün akşam Selanik kenti yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde çıkan orman yangınında alevlerin, bir geri dönüşüm tesisi ile tekstil fabrikasına sıçradığını açıkladı. Yetkililer, geri dönüşüm tesisinden yükselen yoğun dumanın Selanik'in büyük bölümünü kapladığını belirtti.

Bölge sakinlerine pencerelerini kapalı tutmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunan yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanların dikkatli olmaları çağrısı yaptı.