Yunansitan'daki sığınmacıların sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapan Mare Liberum kendini feshetti - Son Dakika
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Yunansitan'daki sığınmacıların sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapan Mare Liberum kendini feshetti

02.05.2023 19:07

Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz sınırında sığınmacılarla ilgili çalışmalar yapan Mare Liberum, kendini feshetti. Örgüt, kararına gerekçe olarak Atina'nın baskıcı tavrını göstererek, 1 Mayıs tarihi itibarıyla çalışmalarına son verdi.

Göçmenlerin sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapan Alman insan hakları kuruluşu Mare Liberum kendini feshettiğini duyurdu.

GEREKÇE YUNANİSTAN'IN BASKICI TAVRI

1 Mayıs tarihi itibarıyla çalışmalarına son verdiğini bildiren örgüt, buna gerekçe olarak "Yunan adası Midilli'deki yerel güvenlik güçlerinin artan baskılarını" ve "sınır makamlarının sığınmacılara yönelik tavrını gözetlemeyi imkansız hale getiren sağ muhafazakar Yunanistan hükümetinin koyduğu yasaları" gösterdi.

YUNANİSTAN-TÜRKİYE DENİZ SINIRINDA ÇALIŞMALAR YAPIYORDU

2018 yılında faaliyetlerine başlayan Mare Liberum, Ege Denizi'ni geçmeye çalışan ve geçen sığınmacıların durumunu yerinde gözetlemek için örgütün adını taşıyan bir gemi ile, aynı zamanda AB sınırı da olan Türkiye-Yunanistan deniz sınırında çalışmalar yapıyordu.

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Yunanistan, Ege Denizi, Türkiye, 1 Mayıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunansitan'daki sığınmacıların sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapan Mare Liberum kendini feshetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunansitan'daki sığınmacıların sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapan Mare Liberum kendini feshetti - Son Dakika
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