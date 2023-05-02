Yunansitan'daki sığınmacıların sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapan Mare Liberum kendini feshetti

Göçmenlerin sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapan Alman insan hakları kuruluşu Mare Liberum kendini feshettiğini duyurdu.
1 Mayıs tarihi itibarıyla çalışmalarına son verdiğini bildiren örgüt, buna gerekçe olarak "Yunan adası Midilli'deki yerel güvenlik güçlerinin artan baskılarını" ve "sınır makamlarının sığınmacılara yönelik tavrını gözetlemeyi imkansız hale getiren sağ muhafazakar Yunanistan hükümetinin koyduğu yasaları" gösterdi.
2018 yılında faaliyetlerine başlayan Mare Liberum, Ege Denizi'ni geçmeye çalışan ve geçen sığınmacıların durumunu yerinde gözetlemek için örgütün adını taşıyan bir gemi ile, aynı zamanda AB sınırı da olan Türkiye-Yunanistan deniz sınırında çalışmalar yapıyordu.
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