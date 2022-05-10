Zaman yolcusu bir bir tarih verdi: 14 Temmuz'da büyük deprem olacak ve 9 Ağustos'ta 2 milyon insan kaybolacak - Son Dakika
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Zaman yolcusu bir bir tarih verdi: 14 Temmuz'da büyük deprem olacak ve 9 Ağustos'ta 2 milyon insan kaybolacak

10.05.2022 09:23
Zaman yolcusu bir bir tarih verdi: 14 Temmuz'da büyük deprem olacak ve 9 Ağustos'ta 2 milyon insan kaybolacak

Sosyal medyada 'thehiddengod1' olarak da bilinen Kawhi Leonard, bir zaman yolcusu ile gerçekleştirdiği röportajın ayrıntılarından bahsetti. Zaman yolcusu 14 Temmuz 2022 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelecek büyük depremin ardından yeryüzünden büyük bir kırılma meydana geleceğini ve 9 Ağustos'ta 2 milyon insan kaybolacağını söyledi.

Zaman yolculuğuna dair tartışmalar devam ediyor. Sosyal medyada 'thehiddengod1' olarak da bilinen Kawhi Leonard da bir zaman yolcusu ile gerçekleştirdiği röportajın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

"BÜYÜK BİR BÖLÜNME OLACAK"

Zaman yolcusuna 14 Temmuz 2022 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelecek büyük depremin ardından yeryüzünden büyük bir kırılma meydana gelecek.

"2 MİLYON KİŞİ KAYBOLACAK"

Zaman yolcusunun ikinci iddiası ise daha ilginç. Zaman yolcusu, 9 Ağustos'ta 2 milyon kişinin esrarengiz bir şekilde dünyadan kaybolacağını öne sürüyor. 3 Ekim 2022'de ise Stalker olarak bilinen yaratıklar tüm dünyada ortaya çıkacak.

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Son Dakika Dünya Zaman yolcusu bir bir tarih verdi: 14 Temmuz'da büyük deprem olacak ve 9 Ağustos'ta 2 milyon insan kaybolacak - Son Dakika


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