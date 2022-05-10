Zaman yolculuğuna dair tartışmalar devam ediyor. Sosyal medyada 'thehiddengod1' olarak da bilinen Kawhi Leonard da bir zaman yolcusu ile gerçekleştirdiği röportajın detaylarına ilişkin bilgi verdi.
Zaman yolcusuna 14 Temmuz 2022 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelecek büyük depremin ardından yeryüzünden büyük bir kırılma meydana gelecek.
Zaman yolcusunun ikinci iddiası ise daha ilginç. Zaman yolcusu, 9 Ağustos'ta 2 milyon kişinin esrarengiz bir şekilde dünyadan kaybolacağını öne sürüyor. 3 Ekim 2022'de ise Stalker olarak bilinen yaratıklar tüm dünyada ortaya çıkacak.
Son Dakika › Dünya › Zaman yolcusu bir bir tarih verdi: 14 Temmuz'da büyük deprem olacak ve 9 Ağustos'ta 2 milyon insan kaybolacak - Son Dakika