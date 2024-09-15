Zelenski, ABD Kongresi Heyetiyle Görüştü

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(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Jim Costa, Jimmy Panetta, Salud Carbajal ve Don Bacon, Cumhuriyetçi Ohio Senatörü Rob Portman ve Troy Downing ile bir araya geldi. Zelenski, cephedeki durum ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları hakkında bilgi verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün Kiev'de ABD Kongresi heyetiyle görüştü. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Zelenski'nin ABD Kongresi'nin iki partili delegasyonuyla görüştüğünü ve toplantıya Temsilciler Meclisi Üyeleri Jim Costa, Jimmy Panetta, Salud Carbajal (Demokrat Parti) ve Don Bacon (Cumhuriyetçi Parti), Ohio Cumhuriyetçi Senatörü (2011-2023) Rob Portman ve 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Kongre adayı Troy Downing'in katıldığı belirtildi.

Zelenski, "Başkan'a ve ABD Kongresi'ne bu savaşın en başından beri iki partili destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Kongre'de çok önemli bir tasarıyı geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım tüm bunlar en kısa zamanda Ukrayna'ya gelir ve ordumuzu güçlendirir. ve ülkemizi destekledikleri için tüm Amerikalılara minnettarız" ifadelerini kullandı. Açıklamada, Zelenski'nin Ukrayna'nın zafer planını yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin başkan adaylarına şahsen sunmayı planladığını söylediği aktarıldı. Zelenski, cephedeki durum ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları hakkında da bilgi verdi.