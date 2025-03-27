Zelenski'den olay sözler: Putin yakında ölecek - Son Dakika
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Zelenski'den olay sözler: Putin yakında ölecek

Zelenski\'den olay sözler: Putin yakında ölecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus lider Vladimir Putin'in sağlık durumu hakkında değerlendirmede bulundu. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öne sürülen Rus liderin ''yakında öleceğini'' iddia etti. Putin'in kanser veya parkinson hastalığına yakalandığı konuşuluyor.

27.03.2025 14:09
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İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, Zelenski, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından Paris'te gazetecilere verdiği röportajda Putin'in sağlık durumuyla ilgili sert değerlendirmelerde bulundu.

"PUTİN YAKINDA ÖLECEK"

Zelenski, "Putin yakında ölecek, bu bir gerçek ve son olacak." diye konuştu.

Putin, uzun süredir sağlık sorunları yaşadığına dair söylentilerle karşı karşıya. 72 yaşındaki liderin son yıllarda şiş bir yüze, seğiren bir bacağa ve kan çanağına dönmüş gözlere sahip olması spekülasyonları daha da körükledi.

ZORLANMASIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

2022'de yaşanan meşhur bir olayda, Rus liderin o zamanki Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı toplantıda, sandalyesinde kambur bir şekilde oturması, masayı kavraması ve kelimeleri yutarak konuşması dikkat çekmişti.

Ayrıca, sürekli öksürdüğü, elleri ve ayaklarında istemsizce sarsıntılı hareketler yaptığı yönünde raporlar da var.

KANSER VEYA PARKİNSON İDDİALARI

Tüm işaretler birleştiğinde, Putin'in kanser veya parkinson hastalığına yakalandığı iddiaları ortaya atıldı.

Zelenski dün geceki röportajında, Putin'in " Avrupa Birliği'ni içeriden vurmaya çalıştığını" da iddia etti.

Vladimir Putin, Parkinson, Parkinson, Politika, Ukrayna, Sağlık, Sözler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski'den olay sözler: Putin yakında ölecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan Yalçın:
    Allah Putin'e sağlık uzun ömür versin onun sayesinde ABD asya tarafında üstünlük sağliyamiyor 58 13 Yanıtla
  • My Way:
    Çok geçmişler olsun.Rus candır 46 11 Yanıtla
  • AHMET LEVENT:
    Ülkesinin geleceğe dair umutlarını Putinin ölümüne endekslemiş anlaşılan çakma komedyen. 26 3 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Belki sen daha önce ölürsün. kim bilir ? 26 2 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    akıllı ol aklını alır trump teyyo 9 13 Yanıtla
  • Mert kursun :
    geceleri soğuk battaniyeni iyi ört açık kalmasın yoksa böyle saçma sapan rüyalar görürsün 12 4 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    bizdede bahçeli için öyle söyleniyor ..biz takmıyoruz sizde takılmayın 7 3 Yanıtla
  • Oooo:
    40 yıllık dostu Prigojini bozuk para gibi harcadı. Dikkat et kulağını eline veriverir 5 3 Yanıtla
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