Zelenski'den Rusya'ya Mariupol'le özel 'müzakere turu' önerisi: Ölü ve yaralıları değiştirelim! - Son Dakika

Rusya tarafından 57 gündür işgal edilen Ukrayna'dan 5 milyona yakın insan başka ülkelere göç etti. Güvenli bir şekilde tahliye edilemeyen yüzlerce insan ise hala Ukrayna'da savaşın gölgesinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ülkenin en çok bombalanan yerlerinden biri olan Mariupol'de ise durum daha kötü. Kentteki yaklaşık bin sivil, savaşın başından beri çatışmalardan dolayı tahliye edilemiyor.

UKRAYNA: TAHLİYELER İÇİN MARİUPOL'E GİTMEYE HAZIRIZ

Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı Arakhamia, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Asker ve sivillerin tahliyesi konusunda Rus tarafıyla görüşmek üzere Mariupol'a gelmeye hazırız. Delegasyonumuzun temsilcileri, Mariupol'deki Ukrayna kuvvetleriyle sürekli temas halindedir. Bugün şehir savunucuları ile yapılan bir görüşmede askeri garnizonumuzun tahliyesi için müzakerelerin yapılması önerildi. Rusya da onay verirse müzakereler için şehre gitmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

MARİUPOL İÇİN "ÖZEL MÜZAKERE" İSTEDİLER

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak da Twitter hesabından, Mariupol'de direnişi sürdüren Azov taburu ile sivillerin kurtarılması için Mariupol'de "özel bir müzakere turu" düzenlemeye hazır olduklarını belirtti.

ATEŞKES İHLAL EDİLİNCE SİVİLLER TAHLİYE OLAMADI

Mariupol'de bugün Rusya ile Ukrayna'nın üzerinde mutabakat sağladığı insani koridor açılamadı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus ordusunun ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle bugün Mariupol'deki sivilleri tahliye edemediklerini bildirdi.

1000 SİVİL BÖLGEDE MAHSUR KALDI

Vereşçuk, sivillerin tahliyesi için çabalarını yarın da sürdüreceklerini kaydetti. Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji Fabrikası tesislerinde Azov taburunun yanı sıra yaklaşık 1000 sivilin bulunduğu iddia ediliyor.