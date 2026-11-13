Zelenski, esirlerin serbest bırakılacağını ve en kapsamlı takasın beklendiğini söyledi

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Dublin'deki görüşmelerine ilişkin, "İnsani bir sonuç elde edildi. Esirler serbest bırakılacak ve bu savaşın başından bu yana gerçekleştirilecek en kapsamlı esir takasını bekliyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Jared Kushner ve ben, bu hafta yapılan tüm müzakerelerin ardından İrlanda'da bir araya geldik. İlk olarak, insani bir sonuç elde edildi. Esirler serbest bırakılacak ve bu savaşın başından bu yana gerçekleştirilecek en kapsamlı esir takasını bekliyoruz. İkinci sonuç ise Avrupalı ??temsilcileri diplomasi sürecine çok daha aktif bir şekilde dahil ediyoruz. Böylelikle müzakere masasında eşit bir konuma sahip olabilirler. Ukrayna her zaman Avrupa'nın çıkarlarını savunmaktadır. Üçüncüsü, daha fazla çok taraflı toplantı için hazırlıkları da yapıyoruz. Diplomasi aktif olmaya devam edecek. Ukrayna'yı destekleyen herkese teşekkür ederim. Yoğun bir iletişim için Steve ve Jared'e teşekkür ederim. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ni mükemmel bir şekilde organize ettiği ve bugün müzakerelerimize ev sahipliği yaptığı için İrlanda'ya teşekkür ederim. Yaşasın Ukrayna!"