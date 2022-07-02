Zelenski: Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenski: Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kuruldu

02.07.2022 12:42
Zelenski: Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kurulduğunu belirterek, "Grubun ana görevi, ülkemiz için gerçekten ve uzun vadeli çalışacak bir güvenlik garantisi formatı geliştirmek, böylece...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kurulduğunu belirterek, "Grubun ana görevi, ülkemiz için gerçekten ve uzun vadeli çalışacak bir güvenlik garantisi formatı geliştirmek, böylece gelecekte herhangi bir saldırı olmamasını sağlamaktır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski gece saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kurulduğunu belirterek, "Grubun başında NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ( Kiev'e geldi) bulunuyor. Ofisimin başkanı Andriy Yermak da onunla çalışacak. Grup, dünyanın çeşitli demokratik ülkelerinden - Avustralya, ABD, İsveç, İngiltere, Almanya, Polonya, Fransa, İtalya ve tabii ki Ukrayna - etkili isimleri içeriyor. Grubun ana görevi, ülkemiz için gerçekten ve uzun vadeli çalışacak bir güvenlik garantisi formatı geliştirmek, böylece gelecekte herhangi bir saldırı olmamasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

"NASAMS'IN YANI SIRA TOPÇU MÜHİMMATI VE RADARLARI DA İÇERİYOR"

Ukrayna için açıklanan NASAMS sistemlerini içeren yeni destek paketi için ABD ve ABD Başkanı Joe Biden'a minnettar olduğunu söyleyen Zelenski "Hava savunmamızı önemli ölçüde güçlendirecek bir uçaksavar füze sistemi. Bu tedarik için çok çalıştık. Toplamda 820 milyon dolar değerinde olan bu paket, NASAMS'ın yanı sıra topçu mühimmatı ve radarları da içeriyor" dedi.

Dün Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'nin Kiev'i ziyaret ettiğini ifade eden Zelenski, Ukrayna'ya daha fazla savunma desteği, Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesi konularında görüştüklerini söyledi. Ayrıca Zelenski, Ukrayna'nın Latin Amerika ile dış politika bağlarını artırdığını, Arjantin ve Şili liderleriyle görüştüğünü belirtti.

"AVRUPA ENTEGRASYONU KONUSUNDA BİR BİLDİRİ İMZALADIM"

Dün Ukrayna Yüksek Şurası'nda (Verkhovna Rada) Avrupa entegrasyonu konusunda bir bildiri imzaladığını belirten Zelenski, "Aday statüsünden tam üyeliğe geçmeye başladığımızı bu belge ile belirtmiş bulunmaktayız. Bugün Verkhovna Rada'da yaptığı konuşmada Ukrayna'ya açık desteğini ifade eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e minnettarım. Zaman kaybetmeyeceğiz" dedi.


YORUMLAR
500
Ukraynalı liderler, ülkelerinin AB'ye tam üyelik hedefine ilişkin ortak bildiri imzaladı Ukraynalı liderler, ülkelerinin AB'ye tam üyelik hedefine ilişkin ortak bildiri imzaladı Zelenski: Yılan Adası stratejik bir nokta ve Karadeniz'deki durumu önemli ölçüde değiştiriyor Zelenski: Yılan Adası stratejik bir nokta ve Karadeniz'deki durumu önemli ölçüde değiştiriyor
Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Kiev, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski: Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kuruldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 12:50:49. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenski: Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement