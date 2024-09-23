Zelenskiy, ABD'de Zafer Planını Sunacak - Son Dakika
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Zelenskiy, ABD'de Zafer Planını Sunacak

Zelenskiy, ABD\'de Zafer Planını Sunacak

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ABD ziyaretinde savaşın geleceğini belirleyecek planını sunacak.

23.09.2024 06:49
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, bu haftaki ABD ziyaretinde “zafer planını” ABD Başkanı Joe Biden’a sunacak.

Zelenskiy Biden ile görüşmesinden sonra planını ABD Kongresi’ne ve iki başkan adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump’a sunacağını söyledi.

Trump daha önce Ukrayna’ya ABD’nin verdiği desteği eleştirmiş ve Rus lider Vladimir Putin’i övmüştü. Ancak Trump “büyük olasılıkla” Zelenskiy ile görüşeceğini belirtti.

Ukrayna liderinin BM Genel Kurulu’nda konuşma da yapacağı ABD ziyareti, Beyaz Saray’ın Ukrayna için 375 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi hazırlamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda “Bu sonbahar, bu savaşın geleceğini belirleyecek” derken, ziyaretten önceki yazılı açıklamasında da zafer planındaki üç unsurdan bahsetti.

Zelenksiy bunları, daha fazla silah yardımı, Rusya’yı barışa zorlamak için diplomatik çaba gösterilmesi ve Moskova’nın ülkesinin 2022’deki işgalinden sorumlu tutulması olarak sıraladı.

Ukrayna aylardır ABD, İngiltere ve diğer Batılı müttefiklerinden Rusya’daki hedefleri vurabilmek için uzun menzilli füzeler üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor.

Rusya lideri Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde uzun menzilli füze saldırılarını NATO’nun “doğrudan savaşa katılımı” olarak göreceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da gazetecilerin uzun menzilli füzeler konusunda bir karara varılıp varılmadığı sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.

Donald Trump Kasım’da seçilmesi halinde “savaşı 24 saat içinde” bitireceğini söylemiş, ancak ABD’nin Ukrayna’ya desteğini para israfı olarak tanımlamak dışında ayrıntı vermemişti.

Trump ile Mart ayında görüşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban “Trump’ın Ukrayna-Rusya savaşına kuruş para vermeyeceğini, böylece de savaşın sona ereceğini” söylemişti.

Zelenskiy’nin açıklamasında ayrıca müttefiklerine şimdiye kadarki yardımları için minnettar olduklarını söyledi ve ABD’den “başlıca destekçi” diye söz eti.

ABD, şu ana dek yaptığı 56 milyar dolar yardımla Ukrayna’nın savunmasına destek veren başlıca ülke.

Zelenskiy’nin Washington’daki temaslarından sonra New York’ta BM Genel Kurulu’nda Salı günü bir konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Zelenskiy, ABD'de Zafer Planını Sunacak - Son Dakika

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