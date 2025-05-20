Zelenskiy: Ateşkes için dünya liderleri kritik bir sınavda

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Dünya artık liderlerinin ateşkesi güvence altına alıp gerçek ve kalıcı bir barışı sağlayıp sağlayamayacağını görebilir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, dün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri hakkında bilgi paylaştı. Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aramadan önce kendisi ile görüştüğünü kaydeden Zelenskiy, daha sonra Avrupalı liderler ile beraber bir daha ABD Başkanı'yla telefonda görüştüğünü aktardı. Zelenskiy mesajında, "Bu belirleyici bir an. Dünya artık liderlerinin gerçekten ateşkesi güvence altına alıp gerçek, kalıcı bir barışı sağlayıp sağlayamayacağını görebilir" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, her iki görüşmede Trump'a Ukrayna olarak koşulsuz bir ateşkese hazır olduklarını teyit ettiğini belirterek, saldırıları durdurmadığı sürece Rusya'ya yeni yaptırımların uygulanması gerektiğini bildirdi.

Savaşı bitirme yönünde Rusya ile doğrudan müzakere yapmaya hazır oldukları çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Ayrıca Ukrayna'nın Rusya ile sonuç getirecek herhangi bir formatta doğrudan müzakerelere hazır olduğunu yineledim. Türkiye, Vatikan, İsviçre, tüm olası yerleri görüşmeler için değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Avrupa ve ABD'nin bu müzakerelerde yer alması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, ABD'nin müzakerelerden çekilmemesinin önemli olacağını kaydetti.