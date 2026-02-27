Zelenskiy'den Müzakere Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy'den Müzakere Açıklaması

Zelenskiy\'den Müzakere Açıklaması
27.02.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, üçlü müzakerelerin Abu Dabi'de yapılacağını duyurdu, savaşın sona ermesi için çabalar sürüyor.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yeni turunun büyük olasılıkla Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşına ve diplomatik temaslara dair güncel gelişmeleri değerlendirdi. Savaşın bitirilmesi için yürütülen çabaların sürdüğünü belirten Zelenskiy, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmelere değindi. Gün içerisinde görüşmelere katılan Ukraynalı yetkililerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile de birkaç kez telefonda görüştüğünü aktaran Zelenskiy, üçlü temaslar için hazırlıkların yoğunlaştığını kaydetti.

Müzakerelerin yeni adresi hakkında bilgi veren Zelenskiy, bir sonraki toplantının büyük ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenleneceğini ve buluşmanın mart ayının başında yapılmasını beklediklerini dile getirdi. Savaşın tamamen sona ermesi için en üst düzeyde bir temasın şart olduğunu savunan Zelenskiy, masadaki birçok sorunun çözümünü sağlayabilecek liderler düzeyinde bir toplantının altyapısının hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Volodimir Zelenskiy, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy'den Müzakere Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü Katilleri tanıdık çıktı Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı
Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
AYM Başkanı’ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi AYM Başkanı'ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu’na ilginç soru Dakikalarca anlayamadı Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Üniversite öğrencilerine af geliyor İşte detaylar Üniversite öğrencilerine af geliyor! İşte detaylar

11:03
Bakan Gürlek’ten 81 il başsavcılıklarına talimat
Bakan Gürlek'ten 81 il başsavcılıklarına talimat
10:59
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
10:47
Savaşı kim kazanır Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
10:47
Osimhen’in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı Okan Buruk duruma el koydu
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu
10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
10:42
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 11:21:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Müzakere Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.