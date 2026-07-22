Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı Değiştirdi - Son Dakika
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Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı Değiştirdi

22.07.2026 10:51
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, protestolar sonrası Genelkurmay Başkanı Sırskiy'i görevden aldı.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'i görevden aldığını ve yerine Korgeneral Mihail Drapatyi'yi atadığını açıkladı. Karar, Savunma Bakanı Mihail Fedorov'un görevden alınması sonrası başlayan protestoların ardından geldi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'i görevden aldığını, yerine Korgeneral Mihail Drapatyi'yi atadığını duyurdu. Zelenskiy, Sırskiy'e, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'in savunulmasındaki rolü nedeniyle teşekkür etti. Yeni Genelkurmay Başkanı Drapatyi ise görevi "sorumlulukla ve ülkesini savunan askerlere saygıyla" yürüteceğini belirterek, selefi Sırskiy'e Ukrayna ordusuna yaptığı katkılar için teşekkürlerini sundu.

Sırskiy veda mesajında, görevi devrettiği ordunun yalnızca savunmada kalmadığını, aynı zamanda taarruz yürüttüğünü kaydederek, "Halefime yalnızca hattı koruyan değil, ilerleyen bir ordu bırakıyorum. Bu taarruzun devam etmesini içtenlikle umuyorum" ifadelerini kullandı.

PROTESTOLARIN ARDINDAN GELDİ

Görev değişikliği, Zelenskiy'nin geçen hafta Savunma Bakanı Mihail Fedorov'u görevden almasının ardından Kiev başta olmak üzere çeşitli kentlerde düzenlenen protestoların hemen sonrasında gerçekleşti. Göstericiler, Fedorov'un yeniden göreve getirilmesini ve Sırskiy'in görevden alınmasını talep etmişti.

Zelenskiy ise Fedorov ile görüştüğünü ve kendisine devlet yönetiminde "layık bir görev" teklif ettiğini açıkladı. Ancak Fedorov'un bu teklifi kabul edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Fedorov da yaptığı açıklamada Drapatyi'yi tebrik ederek atamayı "özgürlük ve adalet mücadelesi için yeni bir umut" olarak nitelendirdi. Sırskiy'i arayarak Kiev'in savunulması için teşekkür ettiğini belirten Fedorov, "Ancak artık daha hızlı ilerlemeli ve geçmişteki hataları düzelterek yeni sayfalar yazmalıyız" dedi.

Uluslararası basın organlarında yer alan değerlendirmelerde, Fedorov'un görevden alınmasının kamuoyundaki desteğini artırdığı ve gelecekte Zelenskiy'nin olası siyasi rakiplerinden biri haline gelebileceği öne sürüldü. Bu değerlendirmelerde, bazı milletvekillerinin Fedorov'u yeni bir siyasi oluşum kurmaya teşvik ettiği ve son kamuoyu yoklamalarında popülaritesinin arttığı ifade ediliyor.

Savaş nedeniyle sıkıyönetimin sürdüğü Ukrayna'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelenmiş durumda. Bu nedenle Fedorov'un olası siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmeler şimdilik yorum düzeyinde kalıyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Dünya, Son Dakika

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