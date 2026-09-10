Zelenskiy Kanada'da, Carney ile hava savunması ve kış hazırlığını konuşacak - Son Dakika
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Zelenskiy Kanada'da, Carney ile hava savunması ve kış hazırlığını konuşacak

Zelenskiy Kanada\'da, Carney ile hava savunması ve kış hazırlığını konuşacak
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada'ya geldiğini ve Başbakan Mark Carney ile görüşeceğini açıkladı. Görüşmenin ana odağının Ukrayna'nın hava sahasının korunmasına destek ve kışa hazırlık olacağı belirtildi.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada'ya geldiğini belirterek, Başbakan Mark Carney ile yapacağı görüşmede, Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi ve kış hazırlıklarının ele alınacağını açıkladı.

Zelenskiy, Kanada'ya varışının ardından yaptığı açıklamada, Ottawa'yı Ukrayna'nın "en yakın ortaklarından biri" olarak nitelendirdi ve Kanadalıların Ukrayna'ya verdiği destek ile alınan kararlara değer verdiklerini söyledi.

Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kanada'ya geldim. Kanada, en yakın ortaklarımızdan biri olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Kanadalıların sağladığı tüm desteğe ve Ukrayna'nın güçlü durmasına ve halkımızı korumasına yardımcı olan kararlara değer veriyoruz. İş birliğimizi şekillendirecek ve halihazırda stratejik düzeyde olan ilişkilerimizi gelecek yıllar için daha da sağlamlaştıracak önemli görüşmeler ve anlaşmalar planlanıyor.

Başbakan Mark Carney ile görüşeceğim. Görüşmenin ana odağı, Ukrayna'nın hava sahasını korumasına destek verilmesi ve kışa hazırlık olacak. Direncimizi nasıl güçlendirebileceğimizi, halkımızı nasıl destekleyebileceğimizi ve Ukrayna'nın kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu imkanlara sahip olmasını nasıl sağlayabileceğimizi ele alacağız. First Lady'nin de Ukrayna'yı destekleyen hayırseverlerle bir görüşmesi planlanıyor. Ayrıca Ukrayna'daki 'Süper Kahramanlar Okulları'nın Kanada'daki muadillerini ziyaret edecek. Ukrayna'nın yanında duran herkese teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Zelenskiy Kanada'da, Carney ile hava savunması ve kış hazırlığını konuşacak - Son Dakika

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