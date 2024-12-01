Zelenskiy: NATO Orduları Savaşa Dahil Olmayacak - Son Dakika
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Dünya

Zelenskiy: NATO Orduları Savaşa Dahil Olmayacak

Zelenskiy: NATO Orduları Savaşa Dahil Olmayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO üyelerinin ordularını savaşa dahil etme niyetinin olmadığını belirtti. Ayrıca, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için NATO üyeliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

01.12.2024 22:50  Güncelleme: 22:51
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UKRAYNA Devlet Başkanı Zelenskiy, " Ukrayna, bu savaşa NATO üyelerinin ordularını dahil etme niyetinde olmadı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi. Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya davet edilmesi durumunda bunun tüm topraklar için geçerli olması gerektiğini söyleyerek, "Ukrayna'nın topraklarının bir kısmı için davet edilmesi kabul edilemez" dedi.

Zelenskiy, ülkesinin hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu, Rusya'nın enerji altyapısı ve halka yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Bize hava savunma sistemi için yarım eden herkese minnettarız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO'nun 5. maddesini anımsatarak, "Ukrayna, hiçbir zaman bu savaşa NATO üyelerinin ordularını dahil etme niyetinde olmadı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Ukrayna, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy: NATO Orduları Savaşa Dahil Olmayacak - Son Dakika

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