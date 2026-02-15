Zelenskiy: Rusya 1300 İHA ve 1200 Bomba Saldırdı - Son Dakika
Dünya

Zelenskiy: Rusya 1300 İHA ve 1200 Bomba Saldırdı

Zelenskiy: Rusya 1300 İHA ve 1200 Bomba Saldırdı
15.02.2026 14:39
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın son haftada yoğun hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rus ordusu son bir hafta içinde Ukrayna'ya yaklaşık 1300 insansız hava aracı, 1200'ün üzerinde güdümlü bomba ve farklı tipte 50 füzeyle hava saldırıları düzenledi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın son bir hafta içinde Ukrayna'ya yönelik düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verdi. Rus ordusunun bugün Ukrayna'nın Odessa, Donetsk, Zaporijya ile Sumi bölgelerine saldırılar düzenlediğini belirten Zelenskiy, "Rusya, son bir haftada Ukrayna'ya yaklaşık 1300 İHA, 1200'den fazla güdümlü bomba ve çoğu balistik olmak üzere 50 füzeyle hava saldırıları düzenledi" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Almanya'da 62'nci Münih Güvenlik Konferansı kapsamında farklı ülkelerin liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat'a kadar Ukrayna'ya yeni silah ve enerji yardım paketlerinin sağlanması üzerinde kendileri ile anlaştığını bildirdi. Zelenskiy, Rusya'nın bu hafta içinde de Ukrayna'daki enerji altyapısını hedef almaya devam ettiğini kaydederek, "Ukrayna'nın, Rusya'nın terör yoluyla elde ettiği nüfuzu engellemek için her gün hava savunmasına ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Teknoloji, Güvenlik, Ukrayna, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

14:20
