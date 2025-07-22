Zelenskiy: Rusya ile Müzakereler Türkiye\'de Başlıyor

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yeni tur müzakerelerin Türkiye'de çarşamba günü yapılmasının planlandığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajında, ülkesindeki son gelişmeleri ele aldı. Rusların, başkent Kiev ve diğer bölgelere yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiğini söyleyen Zelenskiy, bu tür saldırıları engellemek için daha fazla hava savunma sistemine gereksinim duyduklarını vurguladı. Savaşı Rusya'nın başlattığını belirten Zelenskiy, "Rusya, başlattığı bu savaşı durdurmalı. Rusya hariç kimsenin bu savaşa ihtiyacı yok" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya gelerek, Rusya ile planlanan esir değişimi programının hazırlıklarını değerlendirdiğini bildirdi. Umerov ile yaptığı görüşmede, Türkiye'de Rus tarafıyla gerçekleştirilecek müzakere sürecini de konuştuğunu ifade eden Zelenskiy, "Umerov, görüşmenin çarşamba günü yapılmasının planlandığını belirtti. Yarın daha fazla detay paylaşılacak" ifadelerini kullandı.