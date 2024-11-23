Zelenskiy: Rusya\'nın Füze Saldırıları Uluslararası Suçtur

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UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın fırlattığı Oreşnik füzesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir ülke, terör eylemleri yoluyla diğer ulusları yalnızca terör hedefi olarak değil, aynı zamanda yeni füzeleri için test alanı olarak kullanmaya başladığında, şüphesiz bu uluslararası bir suçtur" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın fırlattığı Oreşnik füzesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin güçlendirilme çalışmalarına başlandığına dikkat çekerek, "Bir ülke, terör eylemleri yoluyla diğer ulusları yalnızca terör hedefi olarak değil, aynı zamanda yeni füzeleri için test alanı olarak kullanmaya başladığında, şüphesiz bu uluslararası bir suçtur. Rusya'nın eylemleri Çin gibi devletlerin, Küresel Güney liderlerinin ve diğerlerinin itidal çağrılarıyla alay etmektedir. Bu sesler ne zaman barış çağrısında bulunsa, Moskova yeni bir tırmanışla karşılık veriyor.

Putin'in bu savaşı genişletmekten korkması ve eylemlerinin gerçek sonuçlarıyla yüzleşmesi için dünya kesin ve kararlı bir şekilde karşılık vermelidir. Gerçek barış ancak güçle sağlanabilir; bunun başka bir yolu yoktur" dedi.