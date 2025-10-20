Zelenskiy: Savaşın Sona Ermesi için Baskı Zamanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Zelenskiy: Savaşın Sona Ermesi için Baskı Zamanı

Zelenskiy: Savaşın Sona Ermesi için Baskı Zamanı
20.10.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Şu an, savaşı sona erdirmek için harekete geçmenin tam zamanıdır. En önemli şey, her fırsatı tam olarak değerlendirmek ve Rusya'ya doğru türden baskı uygulamaktır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü bildirerek, "Şu an, savaşı sona erdirmek için harekete geçmenin tam zamanıdır. En önemli şey, her fırsatı tam olarak değerlendirmek ve Rusya'ya doğru türden baskı uygulamaktır. Savaşı başlatan tarafa baskı uygulamak, sorunun çözülmesinin anahtarıdır" ifadelerini kullandı.

Macron ile güncel diplomatik gelişmeleri ve ortaklarıyla son zamanlarda kurdukları temasları ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Desteği için kendisine teşekkür ediyorum. Yakın gelecekte tekrar görüşmek üzere anlaştık" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Emmanuel Macron, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Fransa, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy: Savaşın Sona Ermesi için Baskı Zamanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Abdullah Öcalan’a neden “kurucu önder“ dedi Bahçeli ilk kez açıklık getirdi Abdullah Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

12:37
İmamoğlu’ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
12:13
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptali davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
11:02
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 12:41:19. #7.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Savaşın Sona Ermesi için Baskı Zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.