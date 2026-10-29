Dnipro\'da tren istasyonuna İHA saldırısı: Ukrayna\'da 3 kentte ölü sayısı 19

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Dnipro, Çernihiv ve Kremençuk kentlerine düzenlediği İHA saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 56 kişinin yaralandığını bildirdi.

DNİPRO’DA TREN PERONUNU HEDEF ALDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Dnipro'daki tren istasyonuna İHA saldırısı düzenlediğini kaydetti. Saldırının bir banliyö treni ile bir yolcu treninin durduğu perona gerçekleştirildiğini belirten Zelenskiy, ilk aşamada 13 kişinin hayatını kaybettiğinin ve 10 kişinin yaralandığının doğrulandığını, acil servis ekiplerinin olay yerinde çalıştığını aktardı. Zelenskiy, daha sonra yaptığı güncellemede Dnipro'daki banliyö trenine düzenlenen saldırıda can kaybının 14'e yükseldiğini duyurdu. Zelenskiy, yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

ÇERNİHİV VE KREMENÇUK’TA DA CAN KAYBI

Rus güçlerinin Çernihiv'deki bir yerleşim mahallesini İHA ile hedef aldığını açıklayan Zelenskiy, saldırıda 15 yaşında olan iki kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini ifade etti. Kremençuk kentinde ise bir Rus İHA'sının apartmana isabet etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Zelenskiy, sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diledi. Zelenskiy, bu üç saldırıda 10'u çocuk olmak üzere toplam 56 kişinin yaralandığını duyurdu.