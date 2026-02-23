Zelenskiy\'ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'ya yönelik en sert misilleme hamlesini başlattı. Druzhba boru hattındaki petrol akışının durmasına sinirlenen Fico, Ukrayna'nın enerji şebekesini ayakta tutan acil durum elektrik desteğini kestiğini duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Kiev yönetimine en yakın komşularından biri olan Slovakya'dan şok bir hamle geldi. Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rus petrolünü taşıyan Druzhba boru hattındaki kesintiye karşılık olarak, Ukrayna'ya verilen acil durum elektrik tedarikini 23 Şubat itibarıyla tamamen durdurduğunu açıkladı.

FİCO'DAN AÇIK REST: ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile dünyaya seslenen Fico, Ukrayna'nın enerji ihtiyacı için talep ettiği yardımların artık karşılıksız kalacağını belirtti. Fico, petrol akışı yeniden tesis edilene kadar bu tutumun süreceğini vurgulayarak, "Bu sadece ilk misilleme adımıdır. Bize petrol gelmezse, Ukrayna'ya elektrik yardımı sağlanmayacak" dedi.

KRİZİN MERKEZİNDE "DRUZHBA" VAR

Ocak ayı sonunda Rus petrolünün Batı'ya taşındığı ana damar olan Druzhba boru hattında akış durmuştu. Ukrayna tarafı, hattaki kesintiyi "teknik onarımlar ve saldırılar" ile açıklarken; Slovakya ve Macaristan bu durumun siyasi bir engelleme olduğunu savunuyor. Fico'nun bu son hamlesi, enerji savaşlarında yeni bir cephenin açıldığını kanıtlar nitelikte.

ÜYELİK SÜRECİ DE TEHLİKEDE

Başbakan Fico'nun tehditleri sadece elektrik kesintisiyle sınırlı kalmadı. Fico, petrol akışının normale dönmemesi halinde Slovakya'nın, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine verdiği desteği de masaya yatıracağını ve bu desteği geri çekebileceğini ima etti.

UKRAYNA'DAN İLK TEPKİ: "BU BİR ŞANTAJ"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Bratislava'dan gelen bu karara sert tepki gösterdi. Kararı "şantaj" olarak nitelendiren Kiev yönetimi, bu tür ültimatomların sadece Kremlin'in çıkarlarına hizmet ettiğini savundu. Bakanlık Pazar günü yaptığı açıklamada, "Ültimatomlar Kremlin'e gönderilmeli, kesinlikle Kiev'e değil" dedi.

Bu gerginlik aslında yeni değil: Ukrayna'nın Ağustos 2025'de Druzhba petrol boru hattına yönelik saldırıları, Macaristan ve Slovakya'ya petrol sevkiyatını engellemişti.